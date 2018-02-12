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Канчельскис: «„Зенит“ проиграет „Селтику“ в Шотландии»

сегодня, 00:07
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» - «Зенит».

«Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против „Селтика“ - атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет „Зениту“. „Селтик“ - команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать.

Если „Зенит“ воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если „Селтик“ забьет в первые 15 минут, „Зениту“, думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу „Селтика“».

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:10
Забавно читать ниже посты,когда Канчельскис сказал что то о Промесе болельщики двух клубов на руках его таскали,а как только его высказывание коснулось один из двух клубов ,так все ,быстро одним движением пера стал «врагом народа»...
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 01:06
в Санкт - Питербурге внезапно наступили белые ночи. Это же сам Канчельскис сказал, которого они тут так яро боготворили. А тут прям какая то "зрада" для них.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:40
Еще один оракул в стиле бубно-рейнгольда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
Кто нибудь помнит позитивные высказывания Канчельскиса ???
Я думаю их не существует...)))
За адекватность
За адекватность ответил Остапчук 67
сегодня в 00:37
Остапчук 67:
Канчельскис, тебе чего-то не хватает, зачем прогнозы делаешь?
Наверное все свои сбережения, недвижимость и всё что нажито поставил на победу Селтика. Думаю его после матча пригласят в качестве эксперта на канал Матч ТВ, время покажет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:36
Неужели Канчельскис провел вечер с Рейнголдом.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 00:35
Не очкуй канчельскис, 7 точно не пропустим))
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 00:33
Лучше расскажи сколько Бильбао впиндюрит спартаку))
Saang
Saang
сегодня в 00:30
Нет, серьезно, всем так интересно его мнение...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:25
Канчельскис, тебе чего-то не хватает, зачем прогнозы делаешь?
drug01
drug01
сегодня в 00:20
Смелый прогноз.......!
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