Канчельскис: «„Зенит“ проиграет „Селтику“ в Шотландии»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» - «Зенит».

«Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против „Селтика“ - атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет „Зениту“. „Селтик“ - команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать.

Если „Зенит“ воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если „Селтик“ забьет в первые 15 минут, „Зениту“, думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу „Селтика“».