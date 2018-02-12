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Ди Мария: «ПСЖ стал сильнее, чем в прошлом сезоне»

сегодня, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от дуэли с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. 

В таких матчах для успеха нужно не только мастерство, здесь многое может решить элемент удачи. После того, как прозвучал гимн Лиги чемпионов, футболисты трансформируются и показывают свою лучшую игру. Этот турнир очень отличается от чемпионата Франции.

Ключ к успеху в играх с „Реалом“ - показывать тот футбол, который мы обычно и показываем, а также нужно очень внимательно сыграть в защите, потому что они могут вскрыть её в любой момент».

Ранее о предстоящем матче высказался и главный тренер парижан Унаи Эмери.

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Сантус
Сантус
сегодня в 01:13
После того как вы купили каждую дорогую с..аку в футболе,грех стать слабее...)
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