Ди Мария: «ПСЖ стал сильнее, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от дуэли с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне.

В таких матчах для успеха нужно не только мастерство, здесь многое может решить элемент удачи. После того, как прозвучал гимн Лиги чемпионов, футболисты трансформируются и показывают свою лучшую игру. Этот турнир очень отличается от чемпионата Франции.

Ключ к успеху в играх с „Реалом“ - показывать тот футбол, который мы обычно и показываем, а также нужно очень внимательно сыграть в защите, потому что они могут вскрыть её в любой момент».

Ранее о предстоящем матче высказался и главный тренер парижан Унаи Эмери.