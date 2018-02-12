Власти Севастополя выделили более 5 млн рублей для погашения долгов перед местным клубом

Правительство Севастополя выделило более 5 млн рублей для погашения задолженности перед местным клубом «Севастополь».

«Из резервного фонда правительства выделяется 5,5 млн рублей на обеспечение затрат АО ФК „Севастополь“. По состоянию на 16 февраля задолженность по зарплате составляет 3,6 млн рублей, сумма компенсации за задержку зарплаты - 98 тыс. рублей, 1,8 млн рублей - это задолженность по выплатам в бюджет. Это окончательное погашение задолженности», — сообщили в главном управлении по делам молодежи и спорта города.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь» предварительно оценивалась в 5 млн рублей.