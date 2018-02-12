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Власти Севастополя выделили более 5 млн рублей для погашения долгов перед местным клубом

сегодня, 11:43

Правительство Севастополя выделило более 5 млн рублей для погашения задолженности перед местным клубом «Севастополь».

«Из резервного фонда правительства выделяется 5,5 млн рублей на обеспечение затрат АО ФК „Севастополь“. По состоянию на 16 февраля задолженность по зарплате составляет 3,6 млн рублей, сумма компенсации за задержку зарплаты - 98 тыс. рублей, 1,8 млн рублей - это задолженность по выплатам в бюджет. Это окончательное погашение задолженности», — сообщили в главном управлении по делам молодежи и спорта города.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь» предварительно оценивалась в 5 млн рублей.

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Все комментарии
VIPded
VIPded ответил LOpp
сегодня в 13:27
LOpp:
я фанат Крымтеплицы))
Ну у нас с томатными давние теплые отношения...)))
FERIS
FERIS ответил VIPded
сегодня в 12:55
Ага,подождем,когда санкции снимут)
Но это будет не скоро.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:39
Ну теперь можно базу на зарплату построить и принимать летом отдыхающих - дополнительный доход.
Sem25
Sem25 ответил VIPded
сегодня в 12:38
VIPded:
В нём самом. + Кубок Крыма. Под эгидой УЕФА. Вступление в РФС, увы, нам пока не светит. Но мы терпеливые, 23 года ждали 2014го и ещё немного подождём! )))
Очень хорошие слова. Всех Вам благ!
LOpp
LOpp ответил VIPded
сегодня в 12:26
VIPded:
В нём самом. + Кубок Крыма. Под эгидой УЕФА. Вступление в РФС, увы, нам пока не светит. Но мы терпеливые, 23 года ждали 2014го и ещё немного подождём! )))
я фанат Крымтеплицы))
VIPded
VIPded ответил Sueverny
сегодня в 12:22
Sueverny:
А где (в каком чемпионате) играет Севастополь? Вроде в чемпионате Крыма.
В нём самом. + Кубок Крыма. Под эгидой УЕФА. Вступление в РФС, увы, нам пока не светит. Но мы терпеливые, 23 года ждали 2014го и ещё немного подождём! )))
Sueverny
Sueverny
сегодня в 12:19
А где (в каком чемпионате) играет Севастополь? Вроде в чемпионате Крыма.
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