Манчини обсудит с Костакуртой свое назначение на пост тренера сборной Италии

Наставник «Зенита» Роберто Манчини - ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Италии, утверждает авторитетное итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что в середине февраля Манчини обсудит детали своего возможного назначения с помощником комиссара итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой.

Если стороны сумеют договориться, то Манчини, скорее всего, приступит к работе со «Скуадрой Адзуррой» с лета. До тех же пор руководить итальянской дружиной будет Луиджи Ди Бьяджо.