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Манчини обсудит с Костакуртой свое назначение на пост тренера сборной Италии

сегодня, 13:26

Наставник «Зенита» Роберто Манчини - ведущий кандидат на пост главного тренера сборной Италии, утверждает авторитетное итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что в середине февраля Манчини обсудит детали своего возможного назначения с помощником комиссара итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой.

Если стороны сумеют договориться, то Манчини, скорее всего, приступит к работе со «Скуадрой Адзуррой» с лета. До тех же пор руководить итальянской дружиной будет Луиджи Ди Бьяджо.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
сегодня в 13:49
Сперва нужно Зеньку развалить, а потом уже и в сборную Италии можно.
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 13:48
Казанский:
А на фига Манчини на переговоры весь Зенит повез в Италию?))
политическое убежище наверное просить будут)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:42
Сейчас Манчини начнет сливать игры что бы его только выгнали из Зенита.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:41
"То ли птицы летят перелётный,
То ли крысы бегут с корабля"
))
Efimych
Efimych
сегодня в 13:35
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Казанский
    сегодня в 13:33
    Казанский:
    А на фига Манчини на переговоры весь Зенит повез в Италию?))
    показать что без аргов сборная Италии ничто?
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 13:32
    Сколько ж "газпрём" отслюнявил макаронам, чтобы толерантно, без позора избавиться от физрука начальных классов Манчини? А как избавиться от Фурсинки?
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Казанский
    сегодня в 13:31
    и третью команду из аренды?))
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 13:27
    А на фига Манчини на переговоры весь Зенит повез в Италию?))
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