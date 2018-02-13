Тренер «Селтика»: «„Зенит“ — команда уровня Лиги чемпионов. Важно это понимать»

Крис Дэвис, помощник главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса, с опаской смотрит на соперника шотландского клуба в 1/16 финала Лиги Европы, «Зенит»:

«Важно понимать уровень соперника, с которым нам предстоит встретиться. Мы уже несколько месяцев следим за ними, анализируем. Это топ-клуб, сильный и индивидуально, и коллективно, команда уровня Лиги чемпионов. Нужно уважать соперника, осознать его силу и приготовиться к противостоянию.

„Зенит“ чаще остальных забивал в Лиге Европы, 17 голов в шести матчах, почти три гола за игру. В среднем пропускали меньше одного мяча за встречу. Эти цифры о многом говорят. „Зенит“ — одна из лучших команд турнира».

Первый матч состоится 15 февраля в 23:05 по московскому времени. Команды рассудит словенская бригада судей во главе с Дамиром Скоминой.