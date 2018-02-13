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Тренер «Селтика»: «„Зенит“ — команда уровня Лиги чемпионов. Важно это понимать»

вчера, 22:16
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:05 Не начался

Крис Дэвис, помощник главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса, с опаской смотрит на соперника шотландского клуба в 1/16 финала Лиги Европы, «Зенит»:

«Важно понимать уровень соперника, с которым нам предстоит встретиться. Мы уже несколько месяцев следим за ними, анализируем. Это топ-клуб, сильный и индивидуально, и коллективно, команда уровня Лиги чемпионов. Нужно уважать соперника, осознать его силу и приготовиться к противостоянию.

„Зенит“ чаще остальных забивал в Лиге Европы, 17 голов в шести матчах, почти три гола за игру. В среднем пропускали меньше одного мяча за встречу. Эти цифры о многом говорят. „Зенит“ — одна из лучших команд турнира».

Первый матч состоится 15 февраля в 23:05 по московскому времени. Команды рассудит словенская бригада судей во главе с Дамиром Скоминой.

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Все комментарии
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 01:33
зенит команда лч и лучшая по показателям в ле,а что скажите про спартак? уууу епт!!!!
moskwa 09
moskwa 09 ответил Miaf
сегодня в 01:31
Miaf:
Сам факт, что никому не интересен этот матч. Понимая, что слова зенитовских проплаченных журналюг , что матч будут показывать в 300 странах мира ,нельзя забывать, что в мире всего 252 страны.
    moskwa 09
    moskwa 09
    сегодня в 01:29
    какие 20....,там уже к 30)))
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 00:39
      неброско
      неброско
      вчера в 23:46
      „Зенит“ — команда уровня полуфинала Лиги чемпионов.
      Sully
      Sully ответил dimarik_86
      вчера в 23:41
      dimarik_86:
      Угорает чел над Зенитом.уровень ЛЧ у лазурных)
      ну если за последние 10 лет мы 3 раза выходили в плей-офф ЛЧ, разве не уровень ЛЧ? вы уже походу лет 20 не были в плей-офф ЛЧ... а последний ваш поход в ЛЧ, обернулся позором для России, про вас точно такого не скажут, вы не уровень ЛЧ, даже не уровень ЛЕ, даже рейтинг УЕФА говорит об этом, 112 место.
      Sully
      Sully ответил Литейный 4
      вчера в 23:37
      Литейный 4:
      Зенит ни единого шанса не оставит пупсикам порадоваться. Победа будет за ним!
      не важно как Зенит сыграет, выиграет разгромно или выиграет с минимальным счетом... в четверг пупсиков тут точно не увидим, в 23-00 по МСК все пупсики сольются по срочным делам...
      dimarik_86
      dimarik_86
      вчера в 23:18
      Угорает чел над Зенитом.уровень ЛЧ у лазурных)
      Гуливер
      Гуливер
      вчера в 23:13
      вперёд за Россию!
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил gracie
      вчера в 23:08
      gracie:
      А нефтеная компания Лукойл миллиардера Федуна , с его спартаковскими фанатами, которые всегда здесь изображают нищих, еще е не устали от критики Зенита?Или вы не понимаете, что вы живёте в другой реальности .Следите за котировкой Лукойла и учите матчасть. .
      Ошибка в двух местах. Как ты правильно отметил Луккойл - компания Федуна, а Газпром - акционерное общество с контрольным пакетом акций у ГОСУДАРСТВА т.е. Миллер не хозяин и не владелец Газпрома, а всего лишь наемный работник. И, наконец, то как относятся люди в РФ к Зениту, это не критика ,как ты называешь, это неприязнь и даже более того.
      Miaf
      Miaf ответил iri13
      вчера в 23:04
      iri13:
      Похоже аншлага не будет. Шотландцы жалуются на неоправданно дорогие билеты - средний билет - более 40 фунтов. Сейчас Селтик явно не в оптимальной форме. Особенно болельщики Селтика переживают за оборону. Последний матч в чемпионате проиграли на выезде Килмарнок (7е место) 0-1. В субботу в кубке победили дома Патрик Тисл (10е место) 3-2 Сейчас травмировался бельгийский защитник Дедрик Бойата, первый матч с нами пропустит. Ранее травмировались и пропустят с нами игры основной вратарь Крейг Гордон и нападающий Ли Гриффитс(С)
      Сам факт, что никому не интересен этот матч. Понимая, что слова зенитовских проплаченных журналюг , что матч будут показывать в 300 странах мира ,нельзя забывать, что в мире всего 252 страны.
      kastites
      kastites
      вчера в 22:55
      ЗЕНИТ лучшая команда России
      iri13
      iri13
      вчера в 22:50
      Похоже аншлага не будет. Шотландцы жалуются на неоправданно дорогие билеты - средний билет - более 40 фунтов.

      Сейчас Селтик явно не в оптимальной форме. Особенно болельщики Селтика переживают за оборону. Последний матч в чемпионате проиграли на выезде Килмарнок (7е место) 0-1. В субботу в кубке победили дома Патрик Тисл (10е место) 3-2

      Сейчас травмировался бельгийский защитник Дедрик Бойата, первый матч с нами пропустит. Ранее травмировались и пропустят с нами игры основной вратарь Крейг Гордон и нападающий Ли Гриффитс(С)
      azures
      azures
      вчера в 22:47
      Селтик понимает, что 7-0 с Зенитом не прокатит.
      Egorium
      Egorium
      вчера в 22:45
      То что Зенит команда уровня ЛЧ не понятно только спартачам, позору ЛЧ 7-0.
      RDeanW
      RDeanW ответил Литейный 4
      вчера в 22:40
      Литейный 4:
      Зенит ни единого шанса не оставит пупсикам порадоваться. Победа будет за ним!
      10.12.2017 16:46 Спартак - ЦСКА
      Да не, ЦСКА переломят в свою пользу, когда негры выдохнутся. Я просто в этом уверен

      27.11.2017 20:04 Спартак - Зенит
      Ну 2 так 2. Отыграемся. Вылезай желудевые.

      01.10.2017 10:53 Бубнов: "Не думаю, что у «Анжи» есть шансы в матче с "Зенитом", класс команд несопоставим"
      Кучка спартачей смотрю за Анжи? Не будет у них праздника. Огорчит Зенит!

      ты бы не позорился с очередным прогнозом, а?)
      gracie
      gracie ответил Ваня лучший
      вчера в 22:37
      А нефтеная компания Лукойл миллиардера Федуна , с его спартаковскими фанатами, которые всегда здесь изображают нищих, еще е не устали от критики Зенита?Или вы не понимаете, что вы живёте в другой реальности .Следите за котировкой Лукойла и учите матчасть.

      .
      time out
      time out
      вчера в 22:36
      Вот это он брякнул! Они и Лиге Европы Бней Иегудам проигрывают. Нашли на кого с опаской смотреть!
      nikot
      nikot
      вчера в 22:36
      А кумир у немытых ......Кузяев,на всех афишах в Питере! Больше же некого! Ржака!
      Кирилыч
      Кирилыч
      вчера в 22:34
      болеть буду за лазурных. но терзают смутные сомнения... это не товарки катать. селтик не подарок и рубиться будет
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 22:33
      Зенит ни единого шанса не оставит пупсикам порадоваться. Победа будет за ним!
      protest58us
      protest58us ответил RDeanW
      вчера в 22:30
      Думаю можно было бы поспорить попадёт ли Зенит в Лч в этом сезоне или нет...
      piercman
      piercman ответил RDeanW
      вчера в 22:25
      RDeanW:
      команда уровня лч, которая лч видит только во снах)) это сильно))
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил RDeanW
        вчера в 22:24
        RDeanW:
        команда уровня лч, которая лч видит только во снах)) это сильно))
        Ты не точен. Он имел в виду "команда уровня ЛЧ" ( по деньгам, а не по игре). К тому же ни одна команда в ЛЧ, наверное не имеет в своем составе 46 человек.
        1asss
        1asss
        вчера в 22:23
        это и поросенок знает, рано соломку стелешь
        RDeanW
        RDeanW
        вчера в 22:19
        команда уровня лч, которая лч видит только во снах)) это сильно))
        ALEX26659
        ALEX26659
        вчера в 22:18
        только в ЛЧ попасть не может...)))
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