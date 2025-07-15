«Цинциннати» — «Интер» Майами. Прогноз на матч МЛС (17.07.2025)

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15 июля 2025, 23:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 2.25. Поверить в успех «Интер» Майами можно по коэффициенту 2.75. На ничью в матче можно поставить по 4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.55. На ТМ 3 коэффициент несколько меньше и достигает 3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.37.

Форма команд

«Цинциннати» располагается на втором месте в чемпионате Восточной конференции. У команды заработано 42 очка за 22 прошедших матча. У нынешнего лидера сезона заработано лишь на одно очко больше. Две последние игры «Цинциннати» завершились победой над «Чикаго Файр» (2:1), и поражением от «Коламбус Крю» (2:4).

«Интер» Майами недавно вылетел из КЧМ в 1/8 от « ПСЖ » (0:4). В Восточной конференции команда занимает лишь пятое место, с заработанными 38 очками. От лидера её отделяет пять баллов. Два последних матча «Интер» Майами завершились победами над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), и «Нешвиллом» (2:1).

Информация для ставок

«Цинциннати» выиграл пять из десяти игр

«Интер» Майами проиграл всего раз за десять последних матчей

Четыре последние встречи «Цинциннати» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.