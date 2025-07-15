«Цинциннати» — «Интер» Майами. Прогноз на матч МЛС (17.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 2.25. Поверить в успех «Интер» Майами можно по коэффициенту 2.75. На ничью в матче можно поставить по 4.
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3 : 0
завершен
17 июля 2025, 02:30
четверг
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.55. На ТМ 3 коэффициент несколько меньше и достигает 3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.37.
Форма команд
«Цинциннати» располагается на втором месте в чемпионате Восточной конференции. У команды заработано 42 очка за 22 прошедших матча. У нынешнего лидера сезона заработано лишь на одно очко больше. Две последние игры «Цинциннати» завершились победой над «Чикаго Файр» (2:1), и поражением от «Коламбус Крю» (2:4).
«Интер» Майами недавно вылетел из КЧМ в 1/8 от «ПСЖ» (0:4). В Восточной конференции команда занимает лишь пятое место, с заработанными 38 очками. От лидера её отделяет пять баллов. Два последних матча «Интер» Майами завершились победами над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), и «Нешвиллом» (2:1).
Информация для ставок
- «Цинциннати» выиграл пять из десяти игр
- «Интер» Майами проиграл всего раз за десять последних матчей
- Четыре последние встречи «Цинциннати» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.