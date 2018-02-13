ЦСКА грозит наказание за использование фанатами пиротехники

Встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА может быть омрачена санкциями со стороны УЕФА.

В начале второго тайма болельщики «армейцев» принялись зажигать файеры, использовать хлопушки и дымовые шашки. Поле заволокло дымом. Впрочем, позже пиротехнику использовали и сербские фанаты.

ЦСКА грозит штраф либо частичное закрытие трибун. Можно вспомнить пример «Спартака». После использования фанатами пиротехники в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» клуб выплатил 60 тысяч евро, а болельщикам московского коллектива закрыли доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча.