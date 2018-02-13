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ЦСКА грозит наказание за использование фанатами пиротехники

вчера, 22:35
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА может быть омрачена санкциями со стороны УЕФА.

В начале второго тайма болельщики «армейцев» принялись зажигать файеры, использовать хлопушки и дымовые шашки. Поле заволокло дымом. Впрочем, позже пиротехнику использовали и сербские фанаты.

ЦСКА грозит штраф либо частичное закрытие трибун. Можно вспомнить пример «Спартака». После использования фанатами пиротехники в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» клуб выплатил 60 тысяч евро, а болельщикам московского коллектива закрыли доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча.

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 01:13
От пупсы заразились что ли?
time out
time out
сегодня в 00:10
Стыдоба и позорище! А еще про Спартак кони неделю рот не закрывали, стыдили. А теперь сами в фекалиях с ног до головы.
piercman
piercman
сегодня в 00:09
о, даже за меня в новости всё дописали. иначе я всё равно напомнил бы спартачам, какие они почётные файероносцы, у некоторых отличившихся даже значки соответствующие имеются 😄
VIPded
VIPded
вчера в 23:44
Ерунда! Хорошо, хоть без мордобоев обошлось.
За адекватность
За адекватность ответил MIKITA463295
вчера в 23:44
MIKITA463295:
Сколько неговори (это касается всех наших команд) а все об стенку...
Тут скорее всего уже не говорить нужно, а решать проблему на уровне правительства или президента. Технически выявить этих горе-болел труда не составит я думаю, ну а далее за 1 случай этому "фанату" штраф тысяч двести к примеру, за второй исправительные работы или реальный срок лет так до трех. ИМХО.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:33
Сколько неговори (это касается всех наших команд) а все об стенку...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
вчера в 23:10
Дед за ЦСКА:
Плохо, но терпимо, будем ждать решения ДК УЕФА.
Там ( у Спартака) было бросание файеров на поле, здесь такого не было. Если уж сербов за расизм толком не наказали, то в этом случае, я думаю будет штраф , не более.
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:05
Че пустые трибуны ? Ахахаха
Только не бросай в терновый куст !
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:05
Это зря, не надо брать плохой пример с болельщиков спартака!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:58
Плохо, но терпимо, будем ждать решения ДК УЕФА.
kastites
kastites
вчера в 22:56
Московские команды не могут без наказаний
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:55
Да разве это только "фанаты" ЦСКА этим грешат? Не удивлюсь если после трех следующих матчей Локо, Спартак и Зенит попадут под санкции за поведение своих так называемых "фанатов".
vinyardrip
vinyardrip ответил Лицо Джонса
вчера в 22:42
Лицо Джонса:
ЦСКА не привыкать при пустых трибунах играть. Никто на ВЭБ не ходит.
А тебя никто и не звал))
Jum13
Jum13 ответил Saang
вчера в 22:42
Saang:
И где комменты про злобных Спартачей? Мне скучно, подать сюда конебакланов!
Не плачь, маленькая - страшим братьям еще ответную в Москве играть
Saang
Saang
вчера в 22:40
И где комменты про злобных Спартачей? Мне скучно, подать сюда конебакланов!
drug01
drug01
вчера в 22:39
Это плохой вариант!
Лицо Джонса
Лицо Джонса
вчера в 22:37
ЦСКА не привыкать при пустых трибунах играть. Никто на ВЭБ не ходит.
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