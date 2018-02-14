На ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков

Посол Мексики Норма Морено рассказал о том, какое количество мексиканских болельщиков стоит ждать в России во время чемпионата мира 2018.



«В Мексике растет количество людей, которых интересует футбол. Необходимо отметить, что Россия стала привлекательным местом для мексиканских туристов. В прошлом году во время Кубка Конфедераций из Мексики приехало 2 тысячи человек, у всех был положительный опыт пребывания в России. Несомненно, те, кто посетил вашу страну, начал продвигать идею поездки сюда.



По нашим расчетам, на чемпионат мира должно приехать 25 тысяч мексиканских болельщиков. Принимая во внимание опыт предыдущих футбольных турниров, это число может быть и больше.

С каждым годом футбол нравится мне все больше. Наша сборная каждый раз выступает всё лучше и лучше, поэтому желаю команде успехов и всего наилучшего на чемпионате мира».



Ранее сообщалось, что болельщики из США купили больше всего билетов на ЧМ-2018 после россиян.