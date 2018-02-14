Павел Чесновский стал игроком солигорского «Шахтера»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ288
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»109
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»2
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»10
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:20
Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»1
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:52
Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»13
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6
21:10
Иванович присоединился к «Зениту» в Глазго8

Павел Чесновский стал игроком солигорского «Шахтера»

вчера, 16:38

Пресс-служба солигорского «Шахтера» сообщает, что голкипер Павел Чесновский пополнил ряды «горняков». 

«Голкипер Павел Чесновский стал игроком нашей команды. Контракт с футболистом подписан на один год.

Чесновский известен по выступлениям за „МТЗ-Рипо“, „Витебск“, „Вентспилс“, БАТЭ, „Торпедо-БелАЗ“, „Городею“ и „Минск“. В минувшем чемпионате в составе „горожан“ вратарь провел 29 матчей (39 пропущенных, 8 матчей „на ноль“)», - передает пресс-служба.

Ранее стало известно, что российский хавбек Евгений Козлов также присоединился к «Шахтеру».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Экс-хавбек «Кубани» и «Краснодара» вернулся в «Актобе»
13 февраля 1
Экс-хавбек «Барселоны» и «Ман Сити» будет играть в одной команде с Аршавиным
13 февраля 6
19-летний российский вратарь стал игроком португальского клуба
10 февраля 10
ЦСКА сообщил об уходе Алибека Алиева
09 февраля 12
Известный французский защитник стал игроком «Вест Хэма»
07 февраля 17
«Ливерпуль» подписал 18-летнего колумбийца и отправил его в аренду в «Мальорку»
07 февраля 5
Обсудить
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:37
Чай с солью, это нечто.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:35
Желаю Павлу успехов в новой команде
dudka 98
dudka 98
вчера в 17:27
трансфер века...
Faustello
Faustello
вчера в 17:15
Итить колотить!!!
Следующая новость будет такая:
Вовка Пантелеев не вышел после школы погонять мяч в коробке, вместо него поцики приняли в игру Ришата дворника!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100