Павел Чесновский стал игроком солигорского «Шахтера»

Пресс-служба солигорского «Шахтера» сообщает, что голкипер Павел Чесновский пополнил ряды «горняков».

«Голкипер Павел Чесновский стал игроком нашей команды. Контракт с футболистом подписан на один год.

Чесновский известен по выступлениям за „МТЗ-Рипо“, „Витебск“, „Вентспилс“, БАТЭ, „Торпедо-БелАЗ“, „Городею“ и „Минск“. В минувшем чемпионате в составе „горожан“ вратарь провел 29 матчей (39 пропущенных, 8 матчей „на ноль“)», - передает пресс-служба.



Ранее стало известно, что российский хавбек Евгений Козлов также присоединился к «Шахтеру».