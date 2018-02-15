Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.953.34.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.453.353
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.474.356.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет23.53.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет1.93.54
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»22
13:24
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса20
12:27
Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»62
12:18
Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА22
11:01
«Реал» готов пойти на большие потери ради трансфера Неймара35
13:58
Жены Тиаго Силвы и Ди Марии остались недовольны действиями Эмери2
13:52
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче против «Селтика»4
13:40
Липпи поддержал Аллегри1
13:30
Кутроне сегодня сыграет в атаке «Милана» вместо Андре Силвы1
13:13
Дворников сменил «Химки» на питерское «Динамо»2
13:12
Инфантино: «Мне не нравится нынешнее состояние рынка футбольных трансферов»0
12:58
«Анжи» проведет товарищеский матч с «Ахматом» во время третьего зимнего сбора1
12:54
«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии2
12:44
«Фуэнлабрада»: «ПСЖ забил меньше голов на „Бернабеу“, чем мы»2
12:39
Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности5
12:30
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»1
12:07
Инфантино: «Хочу, чтобы Буффон работал в ФИФА»5
11:52
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»3
11:42
Стали известны соперники «Уфы» на третьем зимнем сборе0
11:31
Джеррард: «Эпоха Мане, Фирмино и Салаха лучше эры Суареса»9
11:29
Ян де Йонг: «Мы хотели сохранить сильную команду, а Йоргенсен является частью проекта»0
11:20
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате6
11:18
«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Флоренци0
11:10
«Спартак» и «Атлетик» определились с комплектами формы на матч15
11:07
Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»19

Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начал жалеть, что в 2016 году он перешел в манкунианский клуб.

В последнее время у Погба испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Французу не нравится стиль игры, который исповедует МЮ Моуриньо.

По данным французских СМИ, футболист жалеет, что выбрал «Манчестер Юнайтед», а не «Реал», когда переходил из «Ювентуса».

Теперь совершить подобный трансфер будет крайне сложно, поскольку контракт Погба рассчитан до лета 2021 года, а сам игрок важен для МЮ как в спортивном плане, так и в маркетинговом.

В то же время Моуриньо чуть ранее заявлял в прессе, что у него нет проблем с полузащитником.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Руни стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 10:17 3
«Дижон»: «Сделали всё, чтобы добавить ПСЖ уверенности... И вот как они нас благодарят!»
Сегодня, 04:12 4
Роналду разогнался до сотни в Лиге чемпионов
Сегодня, 01:13Вадим Багров в блоге Оценочные суждения12
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ
Сегодня, 00:37 387
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»
Сегодня, 00:35 157
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-2022
Вчера, 23:27 0
Обсудить
Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:10
Рауль и Зидан:
Реал больше всех выиграл титулов . Реал сыграл больше всех матчей в ЛЧ . Реал больше всех выиграл матчей в ЛЧ . Игроки Реала чаще всего получали ЗМ . А теперь ты мне свои критерии по величию назови
Селтик больше всех взял титулов)))
Ptaha91
Ptaha91 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:53
Рауль и Зидан:
Так то можно и сказать ,что Бернли такой же великий как и Ливерпуль . Да у ливера титулов больше, но это не говорит о том что Ливер более велик чем Бернли
Хотел тебе нормально ответить, но как ты написал ливер а не Ливерпуль я понял , что терять время не хочу) удачи Реалу! и тебе в жизни всего наилучшего)
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 13:53
20 млн евро в год черному бабуину, который ниразу не усилил МЮ, отличное приобретение. Пора Погба переходить в мой зенит! на понижение статуса, но на повышение зарплаты!
Был такой футболист, Селестин Бабаяро, за челси играл, вот даже он лучше Погба!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 13:52
все уладится....
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ptaha91
сегодня в 13:51
Так то можно и сказать ,что Бернли такой же великий как и Ливерпуль . Да у ливера титулов больше, но это не говорит о том что Ливер более велик чем Бернли
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ptaha91
сегодня в 13:48
Реал больше всех выиграл титулов . Реал сыграл больше всех матчей в ЛЧ . Реал больше всех выиграл матчей в ЛЧ . Игроки Реала чаще всего получали ЗМ . А теперь ты мне свои критерии по величию назови
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:48
переводчик перешёл в разряд шопоголика,того хочу,этого хочу, как будто бы в бутике делает покупки,а если не понравится в секонхенд отдам. Если честно,то победа в ЛЕ,может сыграть злую шутку с МЮ. Да и ведь пару сезонов играли в футбол,а сейчас какой то ступор и если бы не Де Хея,то МЮ болтался за еврозоной.
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 13:47
Источник такой авторитетный😂🤦🏻‍♂️
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 13:42
лол это мю должны жалеть что купили такое бревно, да еще за развод века. даже трансфер неймара не так разводен как юве развели манков/
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ptaha91
сегодня в 13:41
Как не говорит ? А в чем по твоему величие измеряется ?
Red_team
Red_team ответил шацк
сегодня в 13:41
шацк:
Понятно, что надо было выбрать Реал. Уж кто кто, а МЮ никак не сравнится с великим Реалом.
"Уж кто кто, а МЮ никак не сравнится с великим Реалом." - сам то хоть понял, что ляпнул?
Ptaha91
Ptaha91 ответил шацк
сегодня в 13:15
шацк:
Всем. Зачем задавать глупый вопрос? Открой инет и почитай...
    Zloi iron
    Zloi iron
    сегодня в 13:12
    Если не утка,то Поль надолго присядет на лавку )
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 13:10
    Рауль и Зидан:
    Тииулами например
    Что Реал более титулованый клуб это факт, но это не говорит , что он более велик чем например , МЮ или Ливерпуль.
    шацк
    шацк ответил Ptaha91
    сегодня в 13:09
    Ptaha91:
    Чем Реал более велик чем Юнайтед?
    Всем. Зачем задавать глупый вопрос? Открой инет и почитай...
    Serg3.12
    Serg3.12
    сегодня в 13:09
    И что, еженедельное пополнение счета не успокаивает?!)
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 12:58
    Бегаю где хочу и делаю что хочу у Моуриньо не прокатывает. Сказали сидеть в опорной зоне, значит сиди и не высовывайся.
    Gelious
    Gelious ответил Ptaha91
    сегодня в 12:57
    Ptaha91:
    Чем Реал более велик чем Юнайтед?
    Как бы официально лучший клуб предыдущего столетия. И в новом единственный защитник титула победителя ЛЧ.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Ptaha91
    сегодня в 12:56
    Тииулами например
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 12:50
    Ну епта это же Маур ) чё ты еще хотел от него.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 12:44
    Проблема Погба в том,что он не умеет играть.Шоколадное бревно по цене яхты.
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил шацк
    сегодня в 12:36
    шацк:
    Понятно, что надо было выбрать Реал. Уж кто кто, а МЮ никак не сравнится с великим Реалом.
    Чем Реал более велик чем Юнайтед?
    Ptaha91
    Ptaha91
    сегодня в 12:35
    не в обиду фанатам Юнайтед, но многим талантам нужно бежать от туда ( Марс, Рашфорд, Погба) по крайней мере пока там Маур они тормозят свое развитие. Команда по игрокам шикарная, а смотришь игру и засыпаешь... Уволнять надо Маура.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил yudin_duda
    сегодня в 12:31
    yudin_duda:
    Почему утка? На позиции десятки он играет шикарно, в опорной зоне уже не первый матч пешком ходит, правильно делает)
    В том плане что он якобы жалеет,а по позиции естественно должен играть выше
    edmund
    edmund
    сегодня в 12:27
    ставка не сыграла
    шацк
    шацк
    сегодня в 12:25
    Понятно, что надо было выбрать Реал. Уж кто кто, а МЮ никак не сравнится с великим Реалом.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 12:17
    У Моуриньо проблемы в отношениях с большинством людей, но мало кто говорит об этом.
    Не многие принимают его "философию", а она заключается в том, что игрок всегда виноват.
    Movenpick
    Movenpick
    сегодня в 12:09
    Моуриньо место в автобусе, а не в футболе.
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    сегодня в 12:03
    А кому понравится автобус в который играет МЮ.
    yudin_duda
    yudin_duda ответил Владимир Ушаков
    сегодня в 12:03
    Почему утка?
    На позиции десятки он играет шикарно, в опорной зоне уже не первый матч пешком ходит, правильно делает)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100