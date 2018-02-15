Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начал жалеть, что в 2016 году он перешел в манкунианский клуб.
В последнее время у Погба испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Французу не нравится стиль игры, который исповедует МЮ Моуриньо.
По данным французских СМИ, футболист жалеет, что выбрал «Манчестер Юнайтед», а не «Реал», когда переходил из «Ювентуса».
Теперь совершить подобный трансфер будет крайне сложно, поскольку контракт Погба рассчитан до лета 2021 года, а сам игрок важен для МЮ как в спортивном плане, так и в маркетинговом.
В то же время Моуриньо чуть ранее заявлял в прессе, что у него нет проблем с полузащитником.
Был такой футболист, Селестин Бабаяро, за челси играл, вот даже он лучше Погба!
Был такой футболист, Селестин Бабаяро, за челси играл, вот даже он лучше Погба!
Не многие принимают его "философию", а она заключается в том, что игрок всегда виноват.
Не многие принимают его "философию", а она заключается в том, что игрок всегда виноват.
На позиции десятки он играет шикарно, в опорной зоне уже не первый матч пешком ходит, правильно делает)
На позиции десятки он играет шикарно, в опорной зоне уже не первый матч пешком ходит, правильно делает)