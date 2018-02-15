Погба жалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба начал жалеть, что в 2016 году он перешел в манкунианский клуб.

В последнее время у Погба испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Французу не нравится стиль игры, который исповедует МЮ Моуриньо.

По данным французских СМИ, футболист жалеет, что выбрал «Манчестер Юнайтед», а не «Реал», когда переходил из «Ювентуса».

Теперь совершить подобный трансфер будет крайне сложно, поскольку контракт Погба рассчитан до лета 2021 года, а сам игрок важен для МЮ как в спортивном плане, так и в маркетинговом.

В то же время Моуриньо чуть ранее заявлял в прессе, что у него нет проблем с полузащитником.