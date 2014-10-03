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Галицкий: «На наших матчах не так много солдат, но они прикольно болеют»

03 октября 2014, 23:26
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему на матчах его команды часто можно увидеть курсантов и солдат.

На вчерашний матч против «Эвертона» были распроданы все билеты, но клуб всё равно выделил часть из них военным.

«У нас мало болельщиков, чего греха таить. Поэтому стараемся работать на всех направлениях. Если спросить этих ребят, что им милее, просидеть два часа в казарме или прийти на матч, как думаете, что ответят? Они молодые жители нашей страны, кому, если не им, вообще смотреть футбол?», — сказал Галицкий.

«У нас к солдатам, по большому счету, относятся чуть ли не как к врагам. С Северной Кореей начинают сравнивать, когда видят целый сектор. Но, во-первых, их не так уж много, всего несколько сотен. Во-вторых, они так прикольно болеют!», — заметил он.
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Sevastopol-www
Sevastopol-www
03 июня 2015 в 11:05
Солдата надо кормить и развлекать!)
Гость
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