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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
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Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»

сегодня, 13:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Президент генерального спонсора «Спартака» ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов считает, что московский клуб может выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

«„Спартак“ может обыграть „Атлетик“: команда на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и „Спартак“ - очень сильный клуб. Считаю, что „Спартак“ может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть».

Между тем, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович сегодня также заявил, что в целом у российских клубов есть шансы на победу в турнире.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:07
Свежо предание, да верится с трудом, Атлетик может и пройти, но дальше......??????
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Против ЦСКА
сегодня в 14:06
Вот как пользователи с такими никнеймами выживают на соккере? Ведь это откровенное оскорбление и провокация.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:05
Тюменская братва наблюдает
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:03
Нормально перед игрой было, тихо,спокойно,чинно,благородно.
И нет,надо вякнуть языком.
Что у них вода не держится?
Убил бы.
Нашим удачи.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:01
Ахахха. Чемпион по договору собрался выигрывать ЛЕ.

Насмешили.

Если вам подарили золото в честь юбилея клуба, это не значит, что перед вами все также будут расступаться в Европе. Вы сначала в 1/8 пройдите.

Привыкли побеждать без боя, сегодня получите новый интересный опыт. Хотя после Ливерпуля опыт уже не нов.
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя
сегодня в 14:00
Откройте окно, там Вагит бензином надышался!
Kerri
Kerri
сегодня в 14:00
Это вряд ли!
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 13:55
Да каждый год все наши команды "могут" победить и сборная тоже. Но чёт не выходит
-ПиР@НьЯ-
-ПиР@НьЯ-
сегодня в 13:55
нее,не все...Мешкова и прочих нет))
tims
tims
сегодня в 13:52
Действительно, у "Спартака" всё есть, даже широко известный в узких кругах специалист по футболу Дворкович, но... ЛЕ в обозримом будущем ему не выиграть. Впрочем, как и никакому другому российскому клубу в этом сезоне... К сожалению, это - факт.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:52
ВРЯД ЛИ СЕМИНОЛЬНЫМ ПОД СИЛУ ДОБРАТЬСЯ ДО ПОЛУФИНАЛА
Parovoznik
Parovoznik
сегодня в 13:50
Его Дворкович укусил? )
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 13:50
Спонсор, почти все есть у таких команд как атлетико, лион, арсенал, наполи, боруссия. Что уж говорить про остальные клубы, если даже милан теряется
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:50
Ген Геныч
Ген Геныч ответил makkie
сегодня в 13:47
makkie:
Не одобряю такие речи и прогнозы - чтобы взять ЛЕ нашим клубам из штанов придётся выпрыгивать. Наполи, Арсенал, Боруссия - гораздо сильнее и могут выпасть уже в 1/8 ЛЕ. И что тогда? Идём от матча к матчу. Сегодня Атлетик!
Точно еще и Боруссия)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:47
Пока нет необходимой глубины состава, а играть предстоит на три фронта.
Нужно обязательно выигрывать Кубок России и попадать в ЛЧ, минимум со второго места.
makkie
makkie
сегодня в 13:45
Не одобряю такие речи и прогнозы - чтобы взять ЛЕ нашим клубам из штанов придётся выпрыгивать.
Наполи, Арсенал, Боруссия - гораздо сильнее и могут выпасть уже в 1/8 ЛЕ. И что тогда?

Идём от матча к матчу. Сегодня Атлетик!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 13:45
Ну куда несет то вас сегодня?Что вы курили то уважаемые?Что Дворкович,что Алекперов-несете полную чушь.!Ни один из наших клубов не будет победителем ЛЕ в этом сезоне,так как есть Арсен №4,Атлетик,Наполи.!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:45
Очень смешное заявление...
амурец
амурец ответил cska.78
сегодня в 13:44
cska.78:
Забудь о ЛЕ!
а про ЦСКА и Зенит тоже когда то так говорили
амурец
амурец
сегодня в 13:43
может но не выиграет, хотя было бы здорово, что бы кто то из Российских клубов выиграл ЛЕ
cska.78
cska.78
сегодня в 13:43
Забудь о ЛЕ!

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