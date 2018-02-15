Алекперов: «У „Спартака“ есть всё необходимое для победы в Лиге Европы»

Президент генерального спонсора «Спартака» ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов считает, что московский клуб может выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

«„Спартак“ может обыграть „Атлетик“: команда на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и „Спартак“ - очень сильный клуб. Считаю, что „Спартак“ может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть».

Между тем, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович сегодня также заявил, что в целом у российских клубов есть шансы на победу в турнире.