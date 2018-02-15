Полузащитник «Ростова» перебрался в «Рубин»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец перешел в «Рубин». Об условиях сделки не сообщается.
25-летний Могилевец уже выступал за «Рубин» в 2014 году, в 16 матчах за команду он забил два гола и сделал две голевые передачи.
С февраля этого года Павел выступал в «Ростове», в текущем сезоне проведя 12 матчей в РФПЛ.
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2 млн.евро обошелся трансфер Рубину.Это Доминаторсу на тот случай,что Бердыев не "кинул Ростов,отдав всех бесплатно".Мы не зенит,в который он мог бы перейти вчера "бесплатным агентом" как воспитанник академии Зенит))
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2 млн.евро обошелся трансфер Рубину.Это Доминаторсу на тот случай,что Бердыев не "кинул Ростов,отдав всех бесплатно".Мы не зенит,в который он мог бы перейти вчера "бесплатным агентом" как воспитанник академии Зенит))