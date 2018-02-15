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Полузащитник «Ростова» перебрался в «Рубин»

вчера, 16:14

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец перешел в «Рубин». Об условиях сделки не сообщается.

25-летний Могилевец уже выступал за «Рубин» в 2014 году, в 16 матчах за команду он забил два гола и сделал две голевые передачи.

С февраля этого года Павел выступал в «Ростове», в текущем сезоне проведя 12 матчей в РФПЛ.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:50
Хороший игрок, Могилевец. Ушёл и ушёл. Пусть у него всё будет хорошо. Не в "проект" же обратно, на лавку.
Absinthe6
Absinthe6 ответил Казанский
вчера в 20:36
Казанский:
Когда ты обиды спрячешь и научишься рассуждать как мужчина
Никогда! Есть фаны, уважающие заслуги того, кто поднял нам планку. А есть те ( боготворивишие и тренера, и игроков), которые легко могут поменять принципы. Это ж точно так же гадит не только на КББ, но и на Полоза, и на Нобоа, и на Мевлю, и на Ерохина... В общем, на всех, кто не остался.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 20:31
Удачи Паше! Нам надо усиляться!
mars6791
mars6791
вчера в 20:08
Захламили весь форум, обвинениями в аферах Бердыева К.Б. Мое мнение, - обращайтесь в прокуратуру, СКР, ФСБ, и др. профильные организации. Если почитать все обвинения на форуме, то Бердыев судя по всему перешел дорогу всем - в таком случае такой человек давно уже б "сидел", или был бы не в футбольной теме . Я читал интервью Андрея Стрельцова, и есть там несостыковки в приведенных фактах, да и интервью эти появлялись в момент травли 14-15 гг., но это уже отдельная тема.
По переходу : может быть еще не поздно, заиграет снова Могилевец у Бердыева, был еще Новосельцев из той "последней волны" Рубина-2014 , подавали надежды, но не срослось, тогда.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Ты знаешь мое имя
вчера в 19:49
Ты знаешь мое имя:
Ага, а дружба бобика с Эдиком Сафоновым и Саймановым ну просто так, они со школы вместе) А ничего, что еще один игрок - Андрей Стрельцов тоже самое говорил, что бобик берет деньги за попадание в состав? А ничего, что бобик возомнил из себя Мауриньо и хотел поставить своих уголовников, типа бандюгана Сайманова на посты. Что в Ростове делал Данильянц вообще? Он может и был когда-то тренером, в начале карьеры, неплохим, но теперь он только на отмывах специализируется. Вот ты ругаешь тут Зенит, что якобы за бесплатно Ростов растащили, кто с игроками контракты заключал? - Специалисты бобика.
– Как ваша жизнь поменялась в связи с арестом?

– Очень тяжело переживал. С другой стороны, это же моя вина, меня не за что-то несправедливое арестовали. В глубине души я понимал, что виноват. Я это принял и пережил. В основном, переживал за семью. Может быть, если бы не был женат, то пережил это проще... Там тоже есть жизнь. Но всё время думаешь про жену, про двух дочек.

12 лет к тому времени прошло после преступления. Тогда мне казалось, что я правильно поступаю, и у меня нет другого выхода. Это было сложное время, группировки. Очень страшно было... Мне казалось, что я защищаю свой бизнес, и другого пути нет. Всё время был момент: либо ты, либо тебя. И все-таки того, что со мной произошло, могло бы и не быть. Сейчас понимаю: это не время виновато, а я сам, это мои собственные решения привели меня к такому результату. Вернуть ничего нельзя... Я буду с этим жить. Но перед законом сегодня я абсолютно чист. Был суд, признание вины, приговор. Я отбыл назначенное судом наказание.
Какой была связь с Бердыевым в этот период?

– В описании Бердыева я бы хотел донести, что он настоящий мужик. Когда меня арестовали, и везде говорили об этих группировках и убийствах, он при этом не был моим близким другом, мы просто работали вместе. Даже многие друзья детства боялись в этот момент контакта с моей семьей. Круг сузился. Но Бердыев приехал к моей семье, к жене: «Чем помочь, что сделать?».
Что случилось с Бердыевым после вашего ареста? С чем был связан его кризис в «Рубине»?

– После моего ареста Бердыев стал двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата России, финалистом Кубка России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, участником еврокубков, где побеждал «Барселону», «Челси», «Атлетико Мадрид» и так далее. А что касаемо второй части вопроса, то чтобы понимать истинные причины происходившего, нужно было находиться внутри ситуации.

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Читай и не городи херню. Чел вышел на свободу с чистой совестью. Изучай лучше биографию Харьковского святого вашего..)
Казанский
Казанский ответил Dominators
вчера в 19:30
Dominators:
Да Коля , про футбол у тебя мало что в комментариях , зато в топе . Когда тебя уже в армию заберут .
Когда ты обиды спрячешь и научишься рассуждать как мужчина
Казанский
Казанский ответил Ты знаешь мое имя
вчера в 19:26
Ты знаешь мое имя:
Ага, а дружба бобика с Эдиком Сафоновым и Саймановым ну просто так, они со школы вместе) А ничего, что еще один игрок - Андрей Стрельцов тоже самое говорил, что бобик берет деньги за попадание в состав? А ничего, что бобик возомнил из себя Мауриньо и хотел поставить своих уголовников, типа бандюгана Сайманова на посты. Что в Ростове делал Данильянц вообще? Он может и был когда-то тренером, в начале карьеры, неплохим, но теперь он только на отмывах специализируется. Вот ты ругаешь тут Зенит, что якобы за бесплатно Ростов растащили, кто с игроками контракты заключал? - Специалисты бобика.
Отдел футбольной фантастики на втором этаже..между Зенит-обладатель Кубка ЛЧ и ЦСКА-самый бедный содержанец трех государственных корпораций и самое частное лицо))))
Don trambon
Don trambon
вчера в 19:02
но ростов всё равно раскупил зенит. ахах.

удачи магилевцу в фнл ахаха
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Казанский
вчера в 18:10
Казанский:
Тебе и Доминаторсу напишу,что в попытках поймать Бердыева в откатах,взятках,вымогательстве и т.д. посерьезнее люди участвовали..Такие как немецкий агент Гекхана Тере,который написал на твиттер Миниханова о вымогательстве со стороны Бердыева по поводе перехода его подопечного в Рубин...И дальше понеслось..Суд в Германии,2 обыска с изъятией документации на базе Рубина силами СКР РФ.... По итогам...тьфу...и растереть...Суд в ФРГ признал Бердыева невиновным,два обыска не выявили не каких нарушений....а дальше только увольнение с определением "Позор Республики".Вот это был заказ на травлю КББ,а иного никто не доказал.И не тебе там фантазировать и шевелиться...Хотя можешь на твиттер Минниханова еще чего написать,но не думаю,что он обратит на чернь внимание
Ага, а дружба бобика с Эдиком Сафоновым и Саймановым ну просто так, они со школы вместе) А ничего, что еще один игрок - Андрей Стрельцов тоже самое говорил, что бобик берет деньги за попадание в состав? А ничего, что бобик возомнил из себя Мауриньо и хотел поставить своих уголовников, типа бандюгана Сайманова на посты. Что в Ростове делал Данильянц вообще? Он может и был когда-то тренером, в начале карьеры, неплохим, но теперь он только на отмывах специализируется.
Вот ты ругаешь тут Зенит, что якобы за бесплатно Ростов растащили, кто с игроками контракты заключал? - Специалисты бобика.
Казанский
Казанский ответил Dominators
вчера в 18:06
Dominators:
Да Коля , про футбол у тебя мало что в комментариях , зато в топе . Когда тебя уже в армию заберут .
У тебя кроме заговора Бердыева с Голубевым вообще ничего.Иди раков лови)))
Dominators
Dominators ответил Казанский
вчера в 18:04
Казанский:
Упс,опять я в топе.Степка,не порядок,включай свой очередной клон
Да Коля , про футбол у тебя мало что в комментариях , зато в топе . Когда тебя уже в армию заберут .
Беланов
Беланов ответил Литейный 4
вчера в 17:56
Литейный 4:
Здравствуйте. Разве это обида? Это констатация факта. Свиньи это всем известно - Спартак. Дракон это всем известный персонаж на Соккере, болеющий за Спартак. Вот и получается словосочетание болельщика Спартака - СвиноДракон!!!
Свинодракон )))
А дракон обычно любит созерцать на новые ворота? )))
Казанский
Казанский
вчера в 17:53
Упс,опять я в топе.Степка,не порядок,включай свой очередной клон
unoejk
unoejk ответил Казанский
вчера в 17:50
Казанский:
Бомжеконь))Я таки по инструкции модераторов Соккера действую,как вы мне и завещали.Зенит-это бомжи,ЦСКА-это кони.В чем проблема то?)))Я же с вами на эту тему вчера полдня общался и действую строго по прейскуранту
Вы правы. Ошибочка вышла. Вопрос закрыт.
Dominators
Dominators ответил Казанский
вчера в 17:47
Казанский:
Я тебе,фантазеру заговоров,чуть выше написал))
Да какой заговор , ростовские болельщики уже привыкли . Ушел Могилевец , да и ......с ним . Еще один перебежчик да и все .
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
вчера в 17:44
Литейный 4:
Не знаю этих уважаемых юзеров! :)
Фантазии бы тебе побольше,Степка,и время бы твое пришло с одного акк,а не с 20-ти)))
Казанский
Казанский ответил Dominators
вчера в 17:43
Dominators:
Что ты Коля . Все было наверняка честно . Как и обычно у Бердыева . Он в шоколаде ,остальные в ....ну ты понял где и ничего никому не докажешь .
Я тебе,фантазеру заговоров,чуть выше написал))
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
вчера в 17:42
Казанский:
Сам написал и сам себя лайкнул...Красавчик,степашка,чЁ)))
Не знаю этих уважаемых юзеров! :)
Dominators
Dominators ответил Казанский
вчера в 17:42
Казанский:
Ну сейчас полыхнет у Доминаторса)))
Что ты Коля . Все было наверняка честно . Как и обычно у Бердыева . Он в шоколаде ,остальные в ....ну ты понял где и ничего никому не докажешь .
Казанский
Казанский ответил unoejk
вчера в 17:42
unoejk:
Здравствуйте. "Свинодракон" для многих звучит обидно. Если вы будете злоупотреблять этим словом по отношению к пользователям, это может быть расценено как личное оскорбление. Со словом "Бомжеконь" та же история.
Бомжеконь))Я таки по инструкции модераторов Соккера действую,как вы мне и завещали.Зенит-это бомжи,ЦСКА-это кони.В чем проблема то?)))Я же с вами на эту тему вчера полдня общался и действую строго по прейскуранту
unoejk
unoejk ответил Литейный 4
вчера в 17:41
Литейный 4:
Здравствуйте. Разве это обида? Это констатация факта. Свиньи это всем известно - Спартак. Дракон это всем известный персонаж на Соккере, болеющий за Спартак. Вот и получается словосочетание болельщика Спартака - СвиноДракон!!!
Возможно и так. Тем не менее на эту фразу иногда обижаются. В любом случае не злоупотребляйте пожалуйста.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 17:41
В Ростове погоду не делал, но и игру не портил.

Уверен, есть кем заменить.

Удачи питерцу в Рубине!
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
вчера в 17:39
Литейный 4:
Здравствуйте. Разве это обида? Это констатация факта. Свиньи это всем известно - Спартак. Дракон это всем известный персонаж на Соккере, болеющий за Спартак. Вот и получается словосочетание болельщика Спартака - СвиноДракон!!!
Сам написал и сам себя лайкнул...Красавчик,степашка,чЁ)))
Литейный 4
Литейный 4 ответил unoejk
вчера в 17:34
unoejk:
Здравствуйте. "Свинодракон" для многих звучит обидно. Если вы будете злоупотреблять этим словом по отношению к пользователям, это может быть расценено как личное оскорбление. Со словом "Бомжеконь" та же история.
Здравствуйте. Разве это обида? Это констатация факта. Свиньи это всем известно - Спартак. Дракон это всем известный персонаж на Соккере, болеющий за Спартак. Вот и получается словосочетание болельщика Спартака - СвиноДракон!!!
Egorium
Egorium ответил Казанский
вчера в 17:32
Казанский:
Об условиях сделки не сообщается. ---------------------- 2 млн.евро обошелся трансфер Рубину.Это Доминаторсу на тот случай,что Бердыев не "кинул Ростов,отдав всех бесплатно".Мы не зенит,в который он мог бы перейти вчера "бесплатным агентом" как воспитанник академии Зенит))
Какая разница сколько стоят дрова в Казани.
Dominators
Dominators ответил Казанский
вчера в 17:32
Казанский:
Об условиях сделки не сообщается. ---------------------- 2 млн.евро обошелся трансфер Рубину.Это Доминаторсу на тот случай,что Бердыев не "кинул Ростов,отдав всех бесплатно".Мы не зенит,в который он мог бы перейти вчера "бесплатным агентом" как воспитанник академии Зенит))
Упс , кого еще Курбану грабить , старый добрый Ростов . Неужели Бердыев думает что на тот свет с собой деньги заберет . Я тебе не верю . Подожду информации от ФК Ростов . Уверен опять какая то схема .
unoejk
unoejk ответил Литейный 4
вчера в 17:27
Литейный 4:
Здаров мой друг свинодракон! Как сегодня твои спартачи поставят рекорд или как? :))))
Здравствуйте. "Свинодракон" для многих звучит обидно. Если вы будете злоупотреблять этим словом по отношению к пользователям, это может быть расценено как личное оскорбление. Со словом "Бомжеконь" та же история.
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
вчера в 17:26
Литейный 4:
Здаров мой друг свинодракон! Как сегодня твои спартачи поставят рекорд или как? :))))
Дарова Бомжеконь..Ты что-то спросить хотел,или так..ветром занесло?)))
vistory
vistory
вчера в 17:22
Очередная афера КеБеБе.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
вчера в 17:20
Казанский:
Тебе и Доминаторсу напишу,что в попытках поймать Бердыева в откатах,взятках,вымогательстве и т.д. посерьезнее люди участвовали..Такие как немецкий агент Гекхана Тере,который написал на твиттер Миниханова о вымогательстве со стороны Бердыева по поводе перехода его подопечного в Рубин...И дальше понеслось..Суд в Германии,2 обыска с изъятией документации на базе Рубина силами СКР РФ.... По итогам...тьфу...и растереть...Суд в ФРГ признал Бердыева невиновным,два обыска не выявили не каких нарушений....а дальше только увольнение с определением "Позор Республики".Вот это был заказ на травлю КББ,а иного никто не доказал.И не тебе там фантазировать и шевелиться...Хотя можешь на твиттер Минниханова еще чего написать,но не думаю,что он обратит на чернь внимание
Здаров мой друг свинодракон! Как сегодня твои спартачи поставят рекорд или как? :))))
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