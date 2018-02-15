Икарди и Перишич пропустят следующий матч «Интера»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди в последнее время стал забивать реже и утратил передовые позиции в гонке за «Золотую бутсу», а теперь еще и получил травму. Вместе с ним следующий матч Серии А с «Дженоа» пропустит и хорватский хавбек Иван Перишич. Об этом рассказал врач «нерадзурри» Пьеро Волпи:

«Икарди и Перишич тренировались отдельно от остальной команды.

Сейчас им лучше, но с оценками давайте не торопиться. Посмотрим завтра. Вряд ли они сыграют против „Дженоа“, но я рад, что их состояние улучшается.

У них разные травмы, но думаю, что оба будут доступны на следующей неделе».