«Арсенал» разгромил «Эстерсунд»

«Арсенал» одержал уверенную победу над «Эстерсундом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Остерсандс, стадион «Ямткрафт Арена»
«Эстерсунд» - «Арсенал» 0:3 (0:2)
Голы: Монреаль 13, Папаяннопулос 24 (автогол), Озил 58.
Незабитый пенальти: Петерсон 90+1.
«Эстерсунд»: Кейта, Мукииби, Папаяннопулос, Петерсон, Самуэль, Годдос, Нури (Тесфальдет 46), Сема, Эдвардс, Видгрен (Дуг 73), Геро (Джейми 46).
Главный тренер: Грэм Поттер.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль (Колашинац 73), Мустафи, Чемберс, Мхитарян (Нельсон 84), Озил, Эль-Ненни, Айвоби, Мэйтленд-Найлс, Уэлбек (Нкетиа 82).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Судья: Давид Борбалан.
В параллельном матче «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».
Слабо сыграли, могли бы и лучше. И замены нужно было делать раньше, Уэлбека хоть сразу после первого тайма можно было менять.
Слабо сыграли, могли бы и лучше. И замены нужно было делать раньше, Уэлбека хоть сразу после первого тайма можно было менять.