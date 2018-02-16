Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продает свои акции сети розничных магазинов «Магнит». В пятницу ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1% акций ритейлера за 138 млрд рублей. Функционер сообщил, что после оформления сделки он сосредоточится на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола:

«Я останусь в футбольном клубе „Краснодар“. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе».

Ранее вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отметил энергичность Галицкого.