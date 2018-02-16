Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продает свои акции сети розничных магазинов «Магнит». В пятницу ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1% акций ритейлера за 138 млрд рублей. Функционер сообщил, что после оформления сделки он сосредоточится на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола:
«Я останусь в футбольном клубе „Краснодар“. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе».
Ранее вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отметил энергичность Галицкого.
Пока не пойму.
Пока не пойму.
Вид работ: Новое строительство
Вместимость: 35 000
Город-организатор: Екатеринбург
Вид работ: Реконструкция
Вместимость: 35 000
Данные на сайте ФИФА.
Вид работ: Новое строительство
Вместимость: 35 000
Город-организатор: Екатеринбург
Вид работ: Реконструкция
Вместимость: 35 000
Данные на сайте ФИФА.
У Галицкого еще до сделки по Магниту состояние было порядка 4 миллиардов, так что если бы хотел скупать всех подряд, то давно бы это сделал.
У Галицкого еще до сделки по Магниту состояние было порядка 4 миллиардов, так что если бы хотел скупать всех подряд, то давно бы это сделал.
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
Желающие и..... не желающие,могут отметиться ...и оставить
свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
Желающие и..... не желающие,могут отметиться ...и оставить
свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
На пике вряд ли - эти акции 300 млрд стоили не так давно, так что скорее чтобы не потерять еще больше.
На пике вряд ли - эти акции 300 млрд стоили не так давно, так что скорее чтобы не потерять еще больше.
Но как вариант, объединиться надо с ФК Кубань!
Но как вариант, объединиться надо с ФК Кубань!
ВТБ купил акции Магнита, а не ФК "Краснодара"
ВТБ купил акции Магнита, а не ФК "Краснодара"