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Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»

сегодня, 09:36

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий продает свои акции сети розничных магазинов «Магнит». В пятницу ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1% акций ритейлера за 138 млрд рублей. Функционер сообщил, что после оформления сделки он сосредоточится на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола:

«Я останусь в футбольном клубе „Краснодар“. Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе».

Ранее вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отметил энергичность Галицкого.

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Владимир Петрухин
сегодня в 13:44
Владимир Петрухин:
ФК Краснодар без Магнита пропадёт.
Типун те на язык!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:44
Объясните кто-нить, скажется ли это на Краснодаре? Если скажется, то как?
Пока не пойму.
RussianHorse
RussianHorse ответил Sem25
сегодня в 12:44
Sem25:
Я слышал про 3%. Не готов рассуждать об этой сделке, не зная подробностей. Единственное что скажу, сам факт перехода подобного бизнеса от частного лица под гос. контроль, плохая тенденция. Т
Да, я ниже уже прочитал.
Sem25
Sem25 ответил RussianHorse
сегодня в 12:44
Я слышал про 3%. Не готов рассуждать об этой сделке, не зная подробностей. Единственное что скажу, сам факт перехода подобного бизнеса от частного лица под гос. контроль, плохая тенденция. Т
bsww
bsww ответил Буллитт
сегодня в 12:19
Буллитт:
В Екатеринбурге и Калининграде 35-тысячники, так что вместимость тут ни при чем. От республики/области/края чемпионат может принимать только один город, коим в случае краснодарского края стал Сочи. У Галицкого еще до сделки по Магниту состояние было порядка 4 миллиардов, так что если бы хотел скупать всех подряд, то давно бы это сделал.
Ошибся лимитом, выше отписались 40000 мест минимум. У нас по одному-двум стадионам просили о снисхождении, разрешить построить меньше 40 000 мест.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 12:14
ФК Краснодар без Магнита пропадёт.
Буллитт
Буллитт ответил Ваня лучший
сегодня в 12:12
Ваня лучший:
Две неточности у тебя. Первая. Вместимость 40 000 - это критерий ФИФА для стадиона на ЧМ. Поэтому там оба на 40 тысяч. Второе. Это Мутко решил, что город, регион один стадион может заявить на ЧМ. В Москве , например 2. Ничто не мешало заявить Краснодар, тем более, что в Сочи , как и в Саранске, Нижнем, да и Калининграде футбол никому не нужен. Но у Мутко свои тараканы в голове, да и не только тараканы.
Город-организатор: Калининград
Вид работ: Новое строительство
Вместимость: 35 000

Город-организатор: Екатеринбург
Вид работ: Реконструкция
Вместимость: 35 000

Данные на сайте ФИФА.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Буллитт
сегодня в 11:57
Буллитт:
В Екатеринбурге и Калининграде 35-тысячники, так что вместимость тут ни при чем. От республики/области/края чемпионат может принимать только один город, коим в случае краснодарского края стал Сочи. У Галицкого еще до сделки по Магниту состояние было порядка 4 миллиардов, так что если бы хотел скупать всех подряд, то давно бы это сделал.
Две неточности у тебя. Первая. Вместимость 40 000 - это критерий ФИФА для стадиона на ЧМ. Поэтому там оба на 40 тысяч. Второе. Это Мутко решил, что город, регион один стадион может заявить на ЧМ. В Москве , например 2. Ничто не мешало заявить Краснодар, тем более, что в Сочи , как и в Саранске, Нижнем, да и Калининграде футбол никому не нужен. Но у Мутко свои тараканы в голове, да и не только тараканы.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 11:38
makkie:
Привет! На пике вряд ли - эти акции 300 млрд стоили не так давно, так что скорее чтобы не потерять еще больше.
Он же не все акции продает, а лишь какой-то пакет. Вряд ли он контрольный пакет упустит.
Буллитт
Буллитт ответил bsww
сегодня в 11:36
bsww:
Главное, чтобы 1,5 млрд евро не вскружили голову и не стал покупать всё подряд для сиюминутного результата, которого может и не быть. А на эти деньги клуб можно держать на плаву 10-15 лет. Плохо, что стадиончик маленький, на 45-50 000 было бы идеально. Ведь квота для допуска к ЧМ 45000 мест вроде, поэтому и взяли Сочи. Будь 45к, то и Краснодар стал бы дополнительным стадионом
В Екатеринбурге и Калининграде 35-тысячники, так что вместимость тут ни при чем. От республики/области/края чемпионат может принимать только один город, коим в случае краснодарского края стал Сочи.
У Галицкого еще до сделки по Магниту состояние было порядка 4 миллиардов, так что если бы хотел скупать всех подряд, то давно бы это сделал.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:29
Сегодня , до 23 :59 еще можно оставить свой выбор на голосование
на лучших болельщиков команд РФПЛ на соккере сезона 2017/18.
Желающие и..... не желающие,могут отметиться ...и оставить
свои личные предпочтения по следующей ссылочке )
https://www.soccer.ru/blogs/record/1034625
makkie
makkie ответил Sem25
сегодня в 11:29
Sem25:
Не факт, Макс. Возможно, на "пике" сам продает.
Привет!
На пике вряд ли - эти акции 300 млрд стоили не так давно, так что скорее чтобы не потерять еще больше.
Sem25
Sem25 ответил makkie
сегодня в 11:24
makkie:
Рейдерский захват?
Не факт, Макс. Возможно, на "пике" сам продает.
makkie
makkie
сегодня в 11:23
Рейдерский захват?
Sem25
Sem25 ответил bsww
сегодня в 11:23
bsww:
Главное, чтобы 1,5 млрд евро не вскружили голову и не стал покупать всё подряд для сиюминутного результата, которого может и не быть. А на эти деньги клуб можно держать на плаву 10-15 лет. Плохо, что стадиончик маленький, на 45-50 000 было бы идеально. Ведь квота для допуска к ЧМ 45000 мест вроде, поэтому и взяли Сочи. Будь 45к, то и Краснодар стал бы дополнительным стадионом
На 1,5 ярда евро, можно с процентов клуб содержать. Да, особо не разбежишься, но 40-50 млн гарантированно в год будет по-любому.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:13
продал - значит скор как Рома на туманный Альбион съедет...100 пудоФФ
azures
azures
сегодня в 11:09
На что же будет кушать ФК Краснодар?
Sem25
Sem25 ответил mat73
сегодня в 11:06
mat73:
Зато будет "один город - одна команда", что для провинциального городка уже хорошо. Меньше будет внутренних непоняток и раздрая!
Это какой-то коммунистический подход. Краснодар - частный клуб у которого ВСЕ активы частные. Подозреваю, что у Кубани тоже есть частные собственники. А инфраструктура Кубани - не ровня тому, что построил Галицкий. Галицкому для чего такое объединение???
bsww
bsww
сегодня в 11:03
Главное, чтобы 1,5 млрд евро не вскружили голову и не стал покупать всё подряд для сиюминутного результата, которого может и не быть. А на эти деньги клуб можно держать на плаву 10-15 лет. Плохо, что стадиончик маленький, на 45-50 000 было бы идеально. Ведь квота для допуска к ЧМ 45000 мест вроде, поэтому и взяли Сочи. Будь 45к, то и Краснодар стал бы дополнительным стадионом
mat73
mat73 ответил Sem25
сегодня в 11:03
Sem25:
У Кубани кроме долгов практически ничего нет.
Зато будет "один город - одна команда", что для провинциального городка уже хорошо. Меньше будет внутренних непоняток и раздрая!
Sem25
Sem25 ответил mat73
сегодня в 10:56
mat73:
Без магнита Краснодар размагнитится, возможно развалится. Но как вариант, объединиться надо с ФК Кубань!
У Кубани кроме долгов практически ничего нет.
mat73
mat73
сегодня в 10:54
Без магнита Краснодар размагнитится, возможно развалится.
Но как вариант, объединиться надо с ФК Кубань!
zamsb
zamsb
сегодня в 10:51
Основатель и совладелец «Магнита» Сергей Галицкий, после сделки с ВТБ сохранивший 3% акций сети, покидает компанию. Функционер сообщил, что после оформления сделки он сосредоточится на футбольном клубе «Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола: И это с 3% акций. Все кажется для "Краснодара" это конец.
Erased
Erased ответил Мельгарехо
сегодня в 10:44
Мельгарехо:
ВТБ развалил Динамо, теперь решили развалить и Краснодар
Написал тупость какую-то. Даже новость не прочитал.
ВТБ купил акции Магнита, а не ФК "Краснодара"
Indian
Indian
сегодня в 10:34
Сосредоточился бы на Шалимове
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 10:32
в магните хорошие продукты, жаль только что просроченные
руна
руна
сегодня в 10:29
если в тексте фигурирует галицкий магнит втб значит это наипалово!!
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:29
путинская братва всю Россию скупает
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:28
ВТБ развалил Динамо, теперь решили развалить и Краснодар
бoсх
бoсх
сегодня в 10:25
что за "магнит",продуктовая сеть?
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