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«Монако» разгромил «Дижон»

сегодня, 00:40
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«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» - «Дижон» 4:0 (1:0)
Голы: Кейта 13, Фабиньо 69 (пенальти), Лопеш 88, Глик 90+3.

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Моутиньо, Тилеманс (Геззаль 79), Фабиньо, Диахаби (Лопеш 61), Кейта (Пеллегрини 86).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Дижон»: Рейне, Джилободжи, Хаддади, Ямбере, Абид, Амалфитано, Бальмон (Саид 70), Квон (Жанно 61), Росьер, Слити (Лаутоа 85), Таварес.
Главный тренер: Оливье Далл’Оглио.

Предупреждения: Тилеманс 38, Глик 56, Ямбере 65.

Судья: Жоан Амель.

Напомним, что в прошлом туре «Монако» с точно таким же счетом одержал победу над «Анже».

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Kerri
Kerri
сегодня в 02:07
Вполне ожидаемо! Могло быть и хуже.
cska.78
cska.78 ответил Bekelman55
сегодня в 01:27
Bekelman55:
Спартак б 7 пропустил
В лучшем случае :)
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 01:26
Спартак б 7 пропустил
cska.78
cska.78
сегодня в 00:43
Ожидаемо!
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