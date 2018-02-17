«Монако» разгромил «Дижон»

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» - «Дижон» 4:0 (1:0)
Голы: Кейта 13, Фабиньо 69 (пенальти), Лопеш 88, Глик 90+3.
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Моутиньо, Тилеманс (Геззаль 79), Фабиньо, Диахаби (Лопеш 61), Кейта (Пеллегрини 86).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Дижон»: Рейне, Джилободжи, Хаддади, Ямбере, Абид, Амалфитано, Бальмон (Саид 70), Квон (Жанно 61), Росьер, Слити (Лаутоа 85), Таварес.
Главный тренер: Оливье Далл’Оглио.
Предупреждения: Тилеманс 38, Глик 56, Ямбере 65.
Судья: Жоан Амель.
Напомним, что в прошлом туре «Монако» с точно таким же счетом одержал победу над «Анже».