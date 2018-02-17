Моуриньо: «Погба играет не на своей позиции? Чушь собачья»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил критикам, считающим, что он неправильно использует потенциал полузащитника Поля Погба:

«Глупо рассуждать о его позиции. Как же много у нас комментаторов, я посмотрю, сотни из них прекрасно разбираются в футболе. Пусть они мне скажут, на какой позиции Погба играл против „Ньюкасла“? Некоторым платят миллионы за то, чтобы они анализировали и объясняли игру, так что не надо нести чушь собачью.

Неманья Матич у нас исполняет позицию „шестерки“, Джесси Лингард отходит на правый фланг, а Погба — влево.

Вы знаете, какую схему предпочитает Погба? 4-3-3? А знаете ли вы любимую позицию Погба в схеме 4-3-3? Слева».