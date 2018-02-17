Конте: «Кристенсен - невероятный футболист, руководство клуба должно держаться за него»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что защитник его команды Андреас Кристенсен является будущим клуба.



«Андреас - игрок, который может стать ключевым футболистом команды на 10 лет вперед. Он мне напоминает Джона Терри.



В этом сезоне он успешно выступил в матчах против „Тоттенхэма“ и „Манчестер Юнайтед“, такое чувство, что он всю жизнь играл против топ-клубов. Кристенсен - невероятный футболист, руководство клуба должно держаться за него».



Отметим, что недавно «Челси» продлил контракт с Андреасом.