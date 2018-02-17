«Барселона» одержала победу над «Эйбаром»

«Барселона» обыграла «Эйбар» в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»
«Эйбар» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Луис Суарес 16, Альба 88.
«Эйбар»: Дмитрович, Орельяна, Диоп (Эскаланте 74), Рамис (Ломбан 46), Инуи, Пенья, Гарсия, Хосе, Кике, Хордан (Шарлес 83), Арбилья.
Главный тренер: Луис Мендилибар.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Коутиньо 63), Луис Суарес, Месси, Паулиньо (Видаль 74), Альба, Серхи Роберто (Семеду 90), Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Иньеста 48, Орельяна 58, Диоп 66.
Удаление: Орельяна 67.
Судья: Хосе Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас».