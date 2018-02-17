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«Барселона» одержала победу над «Эйбаром»

вчера, 20:03
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Эйбар» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» - «Барселона» 0:2 (0:1)
Голы: Луис Суарес 16, Альба 88.

«Эйбар»: Дмитрович, Орельяна, Диоп (Эскаланте 74), Рамис (Ломбан 46), Инуи, Пенья, Гарсия, Хосе, Кике, Хордан (Шарлес 83), Арбилья.
Главный тренер: Луис Мендилибар.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Коутиньо 63), Луис Суарес, Месси, Паулиньо (Видаль 74), Альба, Серхи Роберто (Семеду 90), Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Иньеста 48, Орельяна 58, Диоп 66.

Удаление: Орельяна 67.

Судья: Хосе Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас». 

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Все комментарии
maliw
maliw
сегодня в 03:11
король Эйбаров и Реалов сегодня не отметился голом , на удивление , но отличился голевой .
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23 ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:59
А ты не так безнадёжен, как кажется на первый взгляд))) Стыдно вспоминать матч-открытие «РаспилАрены» - это уже хороший признак!
P.S. За последнее десятилетие слишком часто Реал «перестаёт играть», лишь два чемпионства при таких вложениях... мешок, не иначе!
Irina Bi
Irina Bi
сегодня в 01:05
такое ощущение , что игроки Эйбара специально так били, чтобы мяч в ворота не залетел)
SHMEL
SHMEL ответил Jeck Denielse
вчера в 23:59
Jeck Denielse:
Чемпионство приходит не когда Барса феерит.....а когда Реал играть бросает..))))))
Реал не бросает,а элементарно не может,сдулся...
Pancher_95
Pancher_95 ответил Happyboy Barca
вчера в 23:05
Долго будешь про этот оффсайд писать? Лучше вспомни про две левых пенальти айтекина и нырки кусареса
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
вчера в 22:18
SHMEL:
Очередная дежурная победа,приближающая Барсу к чемпионству.
Чемпионство приходит не когда Барса феерит.....а когда Реал играть бросает..))))))
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 21:51
Челси - это вам не баскам забивать!
112910415
112910415
вчера в 21:49
каждый шаг приближает...
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:39
Очередная дежурная победа,приближающая Барсу к чемпионству.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Belgie2009
вчера в 21:35
Belgie2009:
Лучше раскажи Ванга нам, что будет в матче ПСЖ-Реал Ведь первый твой прогноз пролетел медным тазом.. Неймар Мбапе разорвут фланги Реала бла бла бла
а кто же знал что вам дадут не существующий пенальти. в моменте с пенальти кроос был в офсайде. хочешь еще прогноз ? ок! бетис реал 1х
просто сашка
просто сашка
вчера в 21:32
боже, храни каталонию
просто сашка
просто сашка
вчера в 21:30
секту и лицемерного абхаза с победой.
Великий Князь
Великий Князь ответил Jeck Denielse
вчера в 21:30
Jeck Denielse:
что такое "ГазПроект".....?
Проект украины по добычи газа, - "Кто не пёрнет, тот москаль".
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:29
Месси по глоам и по голевым передачам на первом месте.Жалко Роналду.
В новой версии сайта вразы меньше стало постов.Сайт для кого непонятно.Никто не хочет эту ненавистную версию,даже мадридисты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Mr Jordan 23
вчера в 21:29
Mr Jordan 23:
Особую пикантность твоим комментам про удаления придаёт то, что ты болельщик ГазПроекта: игра с Уралом, 3 удаления!!! У меня все.
что такое "ГазПроект".....?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:23
Барса могла забить еще много,но на днях Англия,надо беречь игроков от травм и переутомления.Жалко Царя,Князя французской революции,что он напишет,когда Челси проиграет Барсе.
Kerri
Kerri
вчера в 21:20
Победа над Эйбаром это хорошо, но главное ЛЧ.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Viskas el Babselona
вчера в 21:20
Viskas el Babselona:
Малолетним сектантам бчк только и остается топить за соперников Мадрида в Лиге Чемпионов))) До 1/4 они болеют за судьялону, а потом за соперников Реала - будь то Ювентус, Бавария или Атлетико :D
Da da da и этот Хаппи Герл те еще Ванги соккера..
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona ответил Belgie2009
вчера в 21:17
Belgie2009:
Лучше раскажи Ванга нам, что будет в матче ПСЖ-Реал Ведь первый твой прогноз пролетел медным тазом.. Неймар Мбапе разорвут фланги Реала бла бла бла
Малолетним сектантам бчк только и остается топить за соперников Мадрида в Лиге Чемпионов))) До 1/4 они болеют за судьялону, а потом за соперников Реала - будь то Ювентус, Бавария или Атлетико :D
Wolf77785
Wolf77785 ответил Belgie2009
вчера в 21:17
Belgie2009:
Лучше раскажи Ванга нам, что будет в матче ПСЖ-Реал Ведь первый твой прогноз пролетел медным тазом.. Неймар Мбапе разорвут фланги Реала бла бла бла
не переживай за его прогноз, реал не отскочит 2 матч, если конечно опять на левом пенале не вывозят))
Wolf77785
Wolf77785 ответил Pancher_95
вчера в 21:16
Pancher_95:
Барса не может - судья поможет, все по старому
    Belgie2009
    Belgie2009 ответил Happyboy Barca
    вчера в 21:15
    Happyboy Barca:
    не справедлив ты к команде. зачем Барсе мучать себя перед игрой в гостях в лч. тем более в таких матчах нужна свежесть. а в ла лиге можно включаться настолько насколько нужно чтобы взять очки. Прошел экватор сезона а мы уже почти чемпионы и играем в финале кубка
    Лучше раскажи Ванга нам, что будет в матче ПСЖ-Реал
    Ведь первый твой прогноз пролетел медным тазом..
    Неймар Мбапе разорвут фланги Реала бла бла бла
    Viskas el Babselona
    Viskas el Babselona
    вчера в 21:15
    Опять этот Эрнандес Эрнандес цирк устроил... Алё Ла Лига, когда этого клоуна уберут? В апреле 2016 в класико удалил Рамоса за очередной нырок Неймара, не засчитал чистый гол Бэйла, но Роналду всё равно забил и Реал победил у балерин в меньшинстве 10 против 14. В прошлом сезоне с тем же Эйбаром поставил пенальти за то что Альба споткнулась о газон, потом поставил вторую пенку и удалил Андера Капу. Теперь вот опять убил Эйбар. Бенгоэчеа, Эрнандес, Лаос и Мальенко пускай судят мусорный Кубок Гампера, хватит уже этих балерин к очередному позорному кабинетному чемпионству тащить, пускай сами хоть что-нибудь покажут (кроме своих бесконечных нырков).
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Viskas el Babselona
    вчера в 21:15
      Pancher_95
      Pancher_95
      вчера в 21:14
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил Jeck Denielse
        вчера в 21:14
        Jeck Denielse:
        А как не смотреть..... А вдруг будет матч без удаления соперника Барселоны......а я пропущу.... А вдруг судья честный....и назначит в ворота Барсы пенальти....что не случалось уже год.(Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»)...а я не увижу.... Нет....я обязан дождаться этих событий...)))
        прям как Зенит, редко не подсудят)
        Wolf77785
        Wolf77785 ответил RDeanW
        вчера в 21:12
        RDeanW:
        барса без удаления соперника - не барса все по классике
        прям как спартака))
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответил Jeck Denielse
        вчера в 21:02
        Jeck Denielse:
        А как не смотреть..... А вдруг будет матч без удаления соперника Барселоны......а я пропущу.... А вдруг судья честный....и назначит в ворота Барсы пенальти....что не случалось уже год.(Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»)...а я не увижу.... Нет....я обязан дождаться этих событий...)))
        У Барсы за матч 5-6 фолов с трудом набирается.
        Судья должен дать пенальти, чтобы угодить болелам Реала?))
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
        вчера в 21:00
        Барселона меня не подвела я ставил на них
        Mr Jordan 23
        Mr Jordan 23 ответил Jeck Denielse
        вчера в 20:58
        Особую пикантность твоим комментам про удаления придаёт то, что ты болельщик ГазПроекта: игра с Уралом, 3 удаления!!! У меня все.
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