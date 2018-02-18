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Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
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«Интер» уступил «Дженоа»

сегодня, 00:39
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» на выезде уступил «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Интер» 2:0 (1:0)
Голы: Раноккия 45 (автогол), Пандев 59.

«Дженоа»: Перин, Зуканович, Рози, Россеттини, Сполли, Бертолаччи, Бесса (Омеонга 56), Лаксальт, Хильемарк, Галабинов (Лападула 77), Пандев (Лазович 80).
Главный тренер: Давиде Баллардини.

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Раноккия, Шкриньяр, Валеро (Брозович 76), Весино (Рафинья 62), Гальярдини, Кандрева (Пинамонти 77), Карамо, Эдер.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждение: Раноккия 27.

Судья: Микаэль Фаббри.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Рома» одолела «Удинезе».

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
сегодня в 02:55
На классе БАЛЛАСт обыграли!
С победой дженоа)
Герцог Гогa
Герцог Гогa
сегодня в 02:51
В Лиге Чемпионов Италию должны представлять благородные римские клубы! Как всем известно, династия Гога фон Сибиу ведет свое начало от Помпилия Гоги центуриона великого императора Траяна! Воры, фальшивомонетчики, путаны, грязные мусульмане веками сажались моими предками на бочки с порохом. Так же будет и с преступниками из интера!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:23
-издевательский хохот- ))
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:23
Интер ужасно играл,Дженоа что хотела то и делала в их штрафной...
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 02:17
Всё по делу. Всё закономерно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:02
Что то у Спаллетти не катит.......
В 12-ти последних играх - 1 победа......
А ведь начал чемп с 7-ми побед в 8-ми матчах....
Бензин кончился ???
Tottenham Fan
Tottenham Fan
сегодня в 01:55
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 01:30
    Неожиданно.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juchok
    сегодня в 01:30
    juchok:
    лично мне бы очень хотелось, чтобы прошли ТТХ, но скудо забрать будет тяжковато, Наполи слил ЛЕ
      juchok
      juchok ответил Великий Князь
      сегодня в 01:28
      Великий Князь:
      Бройлеров пустим на живодёрню, а Наполи возьмёт только судно из под короля серии А. Аха-ха)
      лично мне бы очень хотелось, чтобы прошли ТТХ, но скудо забрать будет тяжковато, Наполи слил ЛЕ
      Великий Князь
      Великий Князь ответил juchok
      сегодня в 01:27
      juchok:
      вот будет хохма,когда ТТХ на Уэмли раскатет Юву, а Неаполь заберет судо! ты же спрячешься на пол года, авторитет!
      Бройлеров пустим на живодёрню, а Наполи возьмёт только судно из под короля серии А. Аха-ха)
      Верг
      Верг
      сегодня в 01:26
      типичный спалети, после первых 10 туров и побед= мы чемпионы, нас не остановить, после 15 тура начинается буксовка, лузтрик серия, да виноваты судьи повара, да вообще команду отравили, президент дай 100 лямов на трансферы. С бомжами тоже самое было
      juchok
      juchok ответил Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:23
      вот будет хохма,когда ТТХ на Уэмли раскатет Юву, а Неаполь заберет судо! ты же спрячешься на пол года, авторитет!
      Klose_Miro
      Klose_Miro ответил Великий Князь
      сегодня в 01:19
      Нужно его идентифицировать.
      Доверим это дело Клыку и Горбатому)
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:19
      Попрятались, м@ндавошки. Ладно завтра я вас всех поименно приласкаю ))) Пока братва.
      juchok
      juchok ответил Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:17
      Горбатого могила исправит:
      Трaxaть местных мальков позволено только авторитетным папам ювентини. Стукачи и одмэны у нас не в чести.
      этот ты шоль авторитетный?
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Klose_Miro
      сегодня в 01:16
      Klose_Miro:
      Доброй ночи братва) Чеченца сильно не сношать.
      Сомневаюсь, что он чеченец.
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:15
      ИнтерНациВанале Милано, готов осуществить твои желания. Не пролезет - расширим. Заголяй )))
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Klose_Miro
      сегодня в 01:15
      Klose_Miro:
      У тебя есть всегда мальчик с пальчик и жадный до трофеев индус)
      Не все знают, что это я)
      А банда Князей однотипная, даже у барсиков не остаётся сомнений в том что это я))
      Klose_Miro
      Klose_Miro
      сегодня в 01:14
      Доброй ночи братва)
      Чеченца сильно не сношать.
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит
      сегодня в 01:14
      Интершампионьон, в начале каждого сезона ты орешь про скудетто. Выходи, поговорим sучонка ))) Я сегодня добрый )))
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 01:14
      Сексуальный марафон -
      Поимел змею грифон
      Расползлися лихо змеи -
      Кабинетные плебеи
      Klose_Miro
      Klose_Miro ответил Великий Князь
      сегодня в 01:13
      У тебя есть всегда мальчик с пальчик и жадный до трофеев индус)
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит ответил Великий Князь
      сегодня в 01:11
      Великий Князь:
      Русская душа не терпит несправедливости. Всё должно быть по совести, а у китайцев по фэншую. Аха-ха)
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Klose_Miro
        сегодня в 01:11
        Klose_Miro:
        Я читал) Ты Князь его еще благородно защитить от вертухаев старался)
        И сам попал в опалу. Две боевые единицы потерял и от Гонца пароль забыл((
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Klose_Miro
        сегодня в 01:09
        Klose_Miro:
        Я читал) Ты Князь его еще благородно защитить от вертухаев старался)
        Русская душа не терпит несправедливости. Всё должно быть по совести, а у китайцев по фэншую. Аха-ха)
        Klose_Miro
        Klose_Miro ответил Великий Князь
        сегодня в 01:08
        Я читал)
        Ты Князь его еще благородно защитить от вертухаев старался)
        Горбатого могила исправит
        Горбатого могила исправит ответил Великий Князь
        сегодня в 01:08
        Великий Князь:
        Её назначили любимой женой?)
        Любимой станочницей )))
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Горбатого могила исправит
        сегодня в 01:08
        Горбатого могила исправит:
        Завтра с утра будет прикольно поорать с их разорванных дупел )))
        Аха-ха)
        Горбатого могила исправит
        Горбатого могила исправит ответил Великий Князь
        сегодня в 01:07
        Великий Князь:
        У них истерика)
        Завтра с утра будет прикольно поорать с их разорванных дупел )))
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