«Интер» уступил «Дженоа»

«Интер» на выезде уступил «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Дженоа» - «Интер» 2:0 (1:0)
Голы: Раноккия 45 (автогол), Пандев 59.
«Дженоа»: Перин, Зуканович, Рози, Россеттини, Сполли, Бертолаччи, Бесса (Омеонга 56), Лаксальт, Хильемарк, Галабинов (Лападула 77), Пандев (Лазович 80).
Главный тренер: Давиде Баллардини.
«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Раноккия, Шкриньяр, Валеро (Брозович 76), Весино (Рафинья 62), Гальярдини, Кандрева (Пинамонти 77), Карамо, Эдер.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждение: Раноккия 27.
Судья: Микаэль Фаббри.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Рома» одолела «Удинезе».
Кроме того великий Лучана открыл мне секрет што севодня интер спицально проиграл иначи мешки могли переманить наших звёздных играков.
Кроме того великий Лучана открыл мне секрет што севодня интер спицально проиграл иначи мешки могли переманить наших звёздных играков.