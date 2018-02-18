Канчельскис: «Главная проблема „Зенита“ - плохая атмосфера в команде»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет16.57.31.16
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет3.23.62.14
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет1.354.410.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.43.153.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет8.66.61.32
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
14:30 Идет первый тайм, 41’ Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет5.73.651.63
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛФонбет1.19.222
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.583.95.8
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет4.43.71.77
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БордоБордоФонбет1.553.96.2
  • Главные новости
  • Все новости
15:16
Дзагоев: «Надеюсь, скоро снова обыграем „Спартак“ со счетом 5:1»0
14:38
Определилось имя рефери на матч «Челси» - «Барселона»15
12:02
Эвребе: «Нельзя отождествлять меня только с матчем „Челси“ - „Барселона“»72
10:54
«Зенит» жалеет о трансфере Жулиано в «Фенербахче»64
08:27
Орлов: «Моя давняя мечта - появление женщины спортивного комментатора»46
15:03
Олег Иванов: «За ничью с „Зенитом“ получили премиальные, как за победу»4
15:03
Азар: «„Реал?“ Моя семья наслаждается жизнью в Лондоне»2
14:49
Сборная России поздравила Нойштедтера с 30-летием1
14:47
Маротта прокомментировал возможное продление контракта Буффона1
14:38
«Ростов» организует бесплатную электричку в Краснодар на игру РФПЛ4
14:27
Бакамбу: «Нет проблем, что мой трансфер в „Бэйцзин Гоань“ немного затягивается»0
14:24
Молинаро: «Надеюсь на позитивный итог в матче против „Ювентуса“»0
14:13
Неймар планирует надолго остаться в ПСЖ7
14:07
Семин: «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу»5
13:59
Голкипер «Кальяри» продлил контракт с клубом2
13:56
«Торино» - «Ювентус»: стартовые составы0
13:53
Вальверде опроверг слухи об интересе китайских клубов к Иньесте0
13:43
«Кальяри» может усилиться экс-футболистом «Ювентуса» и «Милана»0
13:41
Марио Гомес: «Готов помочь сборной Германии на ЧМ-2018»1
13:31
«Локомотив» начал подготовку к ответному матчу против «Ниццы»12
13:23
«Реал» летом укажет Бэйлу на дверь10
13:16
«Интер» не собирается продевать контракт с Икарди в ближайшее время0
13:11
ЦСКА поздравил Натхо с 30-летием16
13:07
Ханданович: «Нет никаких оправданий, но мы будем бороться до самого конца»1
13:06
Фабрегас: «Иньеста по-прежнему хорош»2

Канчельскис: «Главная проблема „Зенита“ - плохая атмосфера в команде»

сегодня, 09:43

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о том, в чем главная проблема «Зенита».

«Я вижу, что в „Зените“ - большие проблемы. Проблемы не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии - проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются».

Также Канчельскис прокомментировал тот факт, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини значительно изменил рацион футболистов команды.

«Вот когда Невио Скала приезжал в „Спартак“, он хотел посадить на диету футболистов. Но этого делать нельзя. Поймите, надо понимать наш менталитет, воспринимать его. Мы хотим себя обмануть что ли? И сколько лет мы сами себя обманываем. Не надо ничего выдумывать. У нас есть свой менталитет, свои понятия. Поймите, когда человек приезжает в Англию, в „Арсенал“, то у Арсена Венгера в раздевалке все должны говорить по-английски, а не по-французски. По-французски они могут говорить дома, а в Англии должны законы местные соблюдать. Почему же у нас иначе все происходит?

Вот, мы перед Манчини нагибаемся. А почему мы должны нагибаться, я не понимаю. Мы сами себя не уважаем просто. Как такое вообще может быть? Не надо нам говорить, что нельзя яичницу есть по утрам. Мы всю жизнь ели - и выигрывали Олимпийские игры, и чемпионами Европы становились. А сейчас вы нас хотите посадить на какую-то диету? Смешно просто! Я вам говорю о том, что сам хорошо знаю».

«Зенит» в последнем матче проиграл «Селтику» в рамках 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзагоев: «Надеюсь, скоро снова обыграем „Спартак“ со счетом 5:1»
Сегодня, 15:16 0
Семин: «Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу»
Сегодня, 14:07 5
Набабкин: «ЦСКА должен обыгрывать „Црвену Звезду“ и проходить дальше»
Сегодня, 12:38 9
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
Сегодня, 12:24 4
Чухлов: «Если „Селтик“ пройдет „Зенит“, перестану ходить на футбол»
Сегодня, 09:21 25
Орлов: «Моя давняя мечта - появление женщины спортивного комментатора»
Сегодня, 08:27 46
Обсудить
Все комментарии
vistory
vistory
сегодня в 14:58
Что же такое едят в спартаке, если проигрывают 7-0?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 14:12
Бред бредовый этот неадекватный чел несёт. Причём здесь меню завтраков и обедов футболистов Зенита? На себя посмотри - перевёртыш. Чувак работает и нашим и вашим. Чего Ты в этой жизни добился? Уважения к Канчелькису - нет. Позорник хохлятский.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
сегодня в 13:44
Морозовский:
Хохла этого, Канчельскиса, добавить в "зеню" к Толику и, кирдык окончательно "проекту" придёт.
А он уже подкрался незаметно.....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:42
Я, всегда говорил, что клуб, без имени, без истории и традиций- недолговечен, это- аксиома. Бабло, вечным не бывает, тем-более народное. Я- не против Зенита, и тем-более славного города Ленинграда, я- против такназываемых "амбиций" этого клуба, неподкрепленных историей.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:27
Как то странно--Канчельскис отождествляет себя с Зенитом говоря мы, нам.Он в Питере даже баклана не кормил корюшкой, А уже говорит от имени ховно-птицы. Если в Англии все писят по английски, зачем в России всех заставлять говорить по русски?И яичница любимое жорево Канчельскиса? Пытается передать рецепт в Зенит, что бы атмосфера улучшалась?Явный какой штрейкбрехер организовался , даже примазывается к цвету лазурному водух портить над синей Невой.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:25
Второй матч с Селтиком покажет прав Канчельскис или нет.
denmig
denmig
сегодня в 13:18
в атмосфере зенита плохо пахнет!
Живанильда
Живанильда
сегодня в 13:13
Соглашусь,в зентовской раздевалке очень сильно пахнет газом.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:08
Хохла этого, Канчельскиса, добавить в "зеню" к Толику и, кирдык окончательно "проекту" придёт.
viv
viv
сегодня в 13:07
Что то плохой атмосферы в Зените не заметил, скорее это в Спартаке плохая атмосфера, то доктора Лю уволят, то водителя автобуса, а сейчас во всем сделали крайним повара.
vka1970
vka1970
сегодня в 13:02
Jeck Denielse:
"Я вижу......"Видно, что атмосфера плохая в команде......))) Опять победитель "Битвы экстрасенсов" маг и провидец Андрей Канчельскис увидел проблемы в команде.....))) Они профессионалы и "Атмосфера" не то за что им платят...... Если бы нужна была "атмосфера" а не игра - то в команде было бы 11 Дзюб.....)) Я например знаю один клуб,который хвалится своей "атмосферой"...."пуси-муси" прям.....но получают 10 голов на "Энфилде" и "Открытие Арене" за 3 тайма.....))) Касаемо менталитета - немного странно.... Он до 23 лет жил в Украине...
___________________________________________________________
Вали всё на хохлов.Они сейчас в тренде.А ваш родной долгострой "Звездовский" , медицинские выплаты игрокам и хамство Аршавиных, ваше нетерпение к цветным и даже Ваш гуру Гена Орлов и дальше вашу атмосферу будут улучшать. .От этого она (атмосфера в смысле) только улучшится.Несомненно и всенепременно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:44
ПРОБЛЕМА ЗЕНИТА ЭТО САМ СЕНЬОР ПОМИДОР М А Н Ч И Н И.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:40
Jeck Denielse:
"Я вижу......"Видно, что атмосфера плохая в команде......))) Опять победитель "Битвы экстрасенсов" маг и провидец Андрей Канчельскис увидел проблемы в команде.....))) Они профессионалы и "Атмосфера" не то за что им платят...... Если бы нужна была "атмосфера" а не игра - то в команде было бы 11 Дзюб.....)) Я например знаю один клуб,который хвалится своей "атмосферой"...."пуси-муси" прям.....но получают 10 голов на "Энфилде" и "Открытие Арене" за 3 тайма.....))) Касаемо менталитета - немного странно.... Он до 23 лет жил в Украине....следующие 11 лет в Англии,Италии и Саудовской Аравии...и считает себя знатоком-экспертом менталитета..... Из 20-ти лет карьеры - 2 года в российсих клубах .....)))) Да по-моему Ломбертс может больше рассказать про менталитет....)) Удачи ему в его нелёгком деле....сеять пессимизм.....и брюзжать...!!!!
Такое возражение не принимается. Это ответ фаната - дилетанта. Давай рассуждать по взрослому. На поле могут в игре выйти не более 14 человек ( 11+3). Когда в команде около 30, претендующих на попадание в состав, какое может быть настроение и психологическое состояние у тех 15, которые точно на поле не появятся. Будут ли они доброжелательны к тем, кто на поле выходит ? (Бонусы в расчет не берем). Вряд ли. Пусть таких недоброжелателей будет даже человек 5-6 , это атмосферу (психологическую) в команде изменит? Безусловно. Вопрос психологии в современном профессиональном спорте сейчас важнейший. При этом кроме создания соответствующей атмосферы в команде там еще много нюансов. При том, что эта вещь очень тонкая, ее легко сломать. Например Челси в прошлом сезоне всех рвал, в этом году все посыпалось, хотя тренер тот же, состав не изменился, но психологический аспект сыграл свою роль. Видно, что в Газпроме и Зените этому аспекту не придают значения. Я не утверждаю, что это решающий фактор, но то, что важный - бесспорно.
Казанский
Казанский
сегодня в 12:33
Там затхлый дух,бомжами пахнет
artsinalex
artsinalex
сегодня в 12:18
Если плохая атмосфера, значит воняет!
А если воняет, значит..... Так! Кто на76?! Признавайтесь!

П.С. На Дзюбилду, как раньше, уже свалить не удасться.
Russian_spb
Russian_spb ответил ermak6848
сегодня в 12:09
бульба круче?)
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 12:07
о, боженьки.
омлет им не дали утром съесть!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:04
Вот поэтому Широков и пенал по задним полушариям Спалла. Уважения к себе требовал). Цирк голимый был.
sir-5
sir-5
сегодня в 11:51
Добавить нечего. Холопы для игры за кордоном изучают язык страны пребывания,а благоМордные доны и идальго получают у нас доплату за отсутствие желания изучать русский язык.И так,мол,осчастливил РАпуасов своим приездом.
PROMES
PROMES
сегодня в 11:51
Главная проблема в том,что в зените нет Молло,и ещё не добрался Насри!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:33
Точно сказал
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:32
болотце зарастает камышами на радость всей России!
LOpp
LOpp
сегодня в 11:28
Дзюба ушел, а плохая атмосфера осталась.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:27
Канчельскис подсиживает Манчинина ...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:21
не тот тренер
каждый день макароны тоже надоедают...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:19
Согласен, атмосфера там действительно чересчур загазована...
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик ответил Гус Пойет
сегодня в 11:16
Гус Пойет:
Гойлом атмосфера пахнет
Скорее Каккоевым
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:03
"Я вижу......"Видно, что атмосфера плохая в команде......)))

Опять победитель "Битвы экстрасенсов" маг и провидец Андрей Канчельскис увидел проблемы в команде.....)))

Они профессионалы и "Атмосфера" не то за что им платят......
Если бы нужна была "атмосфера" а не игра - то в команде было бы 11 Дзюб.....))

Я например знаю один клуб,который хвалится своей "атмосферой"...."пуси-муси" прям.....но получают 10 голов на "Энфилде" и "Открытие Арене" за 3 тайма.....)))

Касаемо менталитета - немного странно....
Он до 23 лет жил в Украине....следующие 11 лет в Англии,Италии и Саудовской Аравии...и считает себя знатоком-экспертом менталитета.....
Из 20-ти лет карьеры - 2 года в российсих клубах .....))))
Да по-моему Ломбертс может больше рассказать про менталитет....))

Удачи ему в его нелёгком деле....сеять пессимизм.....и брюзжать...!!!!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:59
Гойлом атмосфера пахнет
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил makkie
сегодня в 10:57
makkie:
Питерские безоговорочно верят Канчельскису по теме с Промесом. Посмотрим, что на сей выпад скажут 😊
Ну а что сказать, про атмосферу в команде он прав, нету целостности
А про диету... Ну тут уже тренеру с поварами и диетологами решать, какой рацион должен быть
Если кокорину нравятся бургеры, это не значит, что он может их есть постоянно
Так же и с "яичницей по утрам", если вы привыкли ее есть, это не значит, что это правильно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100