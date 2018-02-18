Канчельскис: «Главная проблема „Зенита“ - плохая атмосфера в команде»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о том, в чем главная проблема «Зенита».

«Я вижу, что в „Зените“ - большие проблемы. Проблемы не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии - проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются».

Также Канчельскис прокомментировал тот факт, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини значительно изменил рацион футболистов команды.

«Вот когда Невио Скала приезжал в „Спартак“, он хотел посадить на диету футболистов. Но этого делать нельзя. Поймите, надо понимать наш менталитет, воспринимать его. Мы хотим себя обмануть что ли? И сколько лет мы сами себя обманываем. Не надо ничего выдумывать. У нас есть свой менталитет, свои понятия. Поймите, когда человек приезжает в Англию, в „Арсенал“, то у Арсена Венгера в раздевалке все должны говорить по-английски, а не по-французски. По-французски они могут говорить дома, а в Англии должны законы местные соблюдать. Почему же у нас иначе все происходит?

Вот, мы перед Манчини нагибаемся. А почему мы должны нагибаться, я не понимаю. Мы сами себя не уважаем просто. Как такое вообще может быть? Не надо нам говорить, что нельзя яичницу есть по утрам. Мы всю жизнь ели - и выигрывали Олимпийские игры, и чемпионами Европы становились. А сейчас вы нас хотите посадить на какую-то диету? Смешно просто! Я вам говорю о том, что сам хорошо знаю».

«Зенит» в последнем матче проиграл «Селтику» в рамках 1/16 финала Лиги Европы (0:1).