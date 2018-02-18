Сейду Думбия интересен китайским клубам

К нападающему «Спортинга» Сейду Думбия есть устойчивый интерес из Китая, где трансферное окно закрывается только в конце месяца. Название клубов, претендующих на футболиста, не сообщается.

«Спортинг», скорее всего, повесит на 30-летнего игрока огромный ценник, поскольку травму получил главный снайпер команды Бас Дост, а подменить его должен именно Думбия.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей в чемпионате Португалии, но результативными действиями не отметился.