Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

МакКенни хочет остаться в «Ювентусе»

вчера, 10:56

Полузащитник Уэстон МакКенни высказался о своём контракте с «Ювентусом», который действует до лета 2025 года.

У меня еще год по договору, мои агенты разговаривают с «Юве» о новом соглашении. Очень надеюсь остаться здесь, мне тут нравится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Урал» пока не принял решения по будущему Ионова
Сегодня, 20:59
В «Ростове» сообщили об уходе Песьякова после окончания сезона
Сегодня, 20:14
Летом будет много громких прощаний. От уходов Клоппа и Ройса слёзы рекой – но есть и другие
Сегодня, 19:19Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии2
СлухиДзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»
Сегодня, 13:26
В «Интере» сообщили, что Лаутаро Мартинес останется в клубе
Сегодня, 10:51
Дркушич высказался о своём будущем в «Сочи»
Вчера, 10:21
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:07
очень хорошо вписался в команду !
непременно продлят !
Вещий
Вещий
вчера в 11:45
Посмотрим как на это будет реагировать руководство Юве.
dyq63kdquq7b
dyq63kdquq7b
вчера в 11:10
Раз проявляет инициативу сам, то значит жди урезанного предложения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 