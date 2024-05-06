МакКенни хочет остаться в «Ювентусе»

Полузащитник Уэстон МакКенни высказался о своём контракте с «Ювентусом», который действует до лета 2025 года.
У меня еще год по договору, мои агенты разговаривают с «Юве» о новом соглашении. Очень надеюсь остаться здесь, мне тут нравится.
Полузащитник Уэстон МакКенни высказался о своём контракте с «Ювентусом», который действует до лета 2025 года.
У меня еще год по договору, мои агенты разговаривают с «Юве» о новом соглашении. Очень надеюсь остаться здесь, мне тут нравится.
непременно продлят !
непременно продлят !