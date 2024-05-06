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Кирьяков: «Расстаться с „Ленинградцем“ было обоюдным решением»

вчера, 10:43

Сергей Кирьяков объяснил своё решение покинуть пост главного тренера «Ленинградца».

Расстаться с «Ленинградцем» было обоюдным решением. Мы пришли к выводу, что команде нужна встряска. Пока рано делать вывод. Понятно, что и я, и руководители хотели другого результата для команды.

В матче с «Аланией» ты ведёшь и пропускаешь в добавленное время. Плюс судейские ошибки в матчах с КАМАЗом и «Шинником», где не ставят чистые пенальти. Всё в одно вливается. Также грубейшие ошибки сзади, когда сами себе «привозим». Оправдываться не хочу.

Вся борьба у «Ленинградца» впереди. Вчера заработали важные три очка. Достаточно уверенно обыграли «Кубань». Неважно: плохая «Кубань» или нет — это проблемы футбольного клуба «Кубань». Победа должна придать ребятам уверенности. Я написал спортивному директору — поздравил с победой. Нельзя расслабляться, так как всё только начинается. Впереди тяжелейшие две игры дома с «Химками» и «Арсеналом». Вся борьба впереди.

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Все комментарии
x5pfrv9ua3ne
x5pfrv9ua3ne
вчера в 13:16
Игрок был подлючий и тренер никакой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:32
"Вчера заработали важные три очка. Достаточно уверенно обыграли «Кубань»."

Если не ошибаюсь, разобранная Кубань на последнем месте...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28
Короче говоря, ну не получилось у тебя в Ленинградце .
112910415
112910415
вчера в 10:47
провалился малость ...
Гость
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