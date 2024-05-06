Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Сутормин: «Вернусь в „Зенит“ после окончания сезона, а там посмотрим»

вчера, 09:27

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о своем будущем.

Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение. Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» сообщили об аренде Марадишвили
Сегодня, 10:38
Агент Кейта Бальде ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
27 апреля
Агент Николсона ответил на вопрос о будущем игрока
26 апреля
Агент Лесового отреагировал на слухи о том, что «Маккаби» не выкупит игрока
04 апреля
СлухиВ «Маккаби» Хайфа решили не выкупать Лесового у «Динамо»
04 апреля
Агент Чистякова: «Дмитрий точно вернётся в „Зенит“. А потом посмотрим»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:35
Сочи вылетят,
Сутормин вернётся в Зенит и снова отправится по арендам !
такая судьба, можно было предвидеть ...
2b6n65hdf32p
2b6n65hdf32p
вчера в 10:41
Из Зенита опять отправят в аренду.
adekvat
adekvat
вчера в 10:10
А там семака выгонят, появится наконец то тренер и будешь играть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:48
Это отработанный материал, там таких человек 6
Интерес
Интерес
вчера в 09:45
Вернётся "на щите"...Отсюда и перспективы никакие.В стране много клубов,где он может ещё перебедовать свою,обременительную для "Зенита",карьеру.
Начинал "картонкой" за 50 000 рублей-"как вы яхту назовёте"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 