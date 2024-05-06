Сутормин: «Вернусь в „Зенит“ после окончания сезона, а там посмотрим»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о своем будущем.
Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение. Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.
Сутормин вернётся в Зенит и снова отправится по арендам !
такая судьба, можно было предвидеть ...
Сутормин вернётся в Зенит и снова отправится по арендам !
такая судьба, можно было предвидеть ...
Начинал "картонкой" за 50 000 рублей-"как вы яхту назовёте"...
Начинал "картонкой" за 50 000 рублей-"как вы яхту назовёте"...