Сутормин: «Вернусь в „Зенит“ после окончания сезона, а там посмотрим»

Футболист «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о своем будущем.

Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение. Пока не думаю об этом. Главное – постараться спастись от вылета, доиграть сезон. А там уже будет видно.