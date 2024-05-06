Дарвин Нуньес удалил упоминания о «Ливерпуле». Уругвайский форвард ждёт трансфера

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сегодня, 12:49

Футболист не справляется с давлением.

У нападающего возникли разногласия с «красными»

Комфортно ли Нуньесу в «Ливерпуле»? Ответ очевиден – нет. Можно ли назвать его послушным, покладистым и спокойным человеком по характеру? Тоже нет. Довольно дерзкий парень, который не привык к унижениям. Мог обидеться на Клоппа за решение оставлять его на скамейке запасных. Но Юрген переживает крах надежд в разных турнирах, и будет винить невнимательных форвардов, ведь атак и моментов хватало, подвела реализация.

Уругваец забил всего два гола в последних тринадцати поединках за «Ливерпуль». Был спасительный ассист против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ , но победные мячи 24-летний нападающий не дарит. В ответ получает критику экспертов. Каррагер – легенда «Ливерпуля», напомнил о действиях Нуньеса в дерби с «Эвертоном». Его промахи по цене трофеев? Недавно «красные» думали о продаже игрока, остановил сделку лично Юрген Клопп.

А спустя год «красные» сами отдали «Аталанте» в Лиге Европы, «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и соперникам в гонке за титулом в АПЛ преимущество. Нуньес не стал полноценной заменой Роберто Фирмино, который подсвечивал лучшие стороны в игре Мане и Салаха, оставляя инсайдам классные ударные позиции. Также уругваец не пошел по стопам наглого соотечественника Луиса Суареса, который царил в АПЛ , не обращая внимание на положение «Ливерпуля» и форму напарников.

Сейчас Дарвин убрал все посты с упоминанием «Ливерпуля» на своей странице. Комментарии у него давно отключены. Явный индикатор нежелания сталкиваться с критикой. Правильная установка, если человек не умеет пропускать мимо ушей оценки незнакомцев. Но сейчас Нуньес сам идёт на конфликт. Нагло убирать посты, где упомянут клуб, который в тебя поверил, заплатив «Бенфике» 85 млн евро. Конечно, пошли шутки, что Дарвин ставил будильник и просто промазал, но это вряд ли.

Британцы не умеют сочувствовать футболистам

Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» провел сотый поединок за новую команду, хотя играет за Гвардиолу всего второй сезон в карьере. Форварду лишь двадцать четыре года, раньше не выступал на таком высоком и сложном уровне. Даже с учетом выходом Альвареса на замену это огромные нагрузки на организм и психику, ведь были также поединки сборной. Хватает только вечных путешествий и перелетов, чтобы нагрузить человека и утомить, как устал сам тренер Юрген Клопп в «Ливерпуле».

В Англии совсем не умеют сочувствовать футболистам. Поэтому даже фанаты «Манчестер Сити» соглашались с критикой Роя Кина, когда бывший хавбек МЮ обозвал действия Эрлинга Холанда вне завершающей фазы атаки игрой нападающего из низшего дивизиона. А болельщики «Ливерпуля» бурно реагировали на многие промахи Нуньеса. Про комментарии, которые они оставляют, можно не начинать. Здесь идеально подходит пример Харри Магуайра.

Разумеется, шутки про футболистов являются частью субкультуры. Нельзя запретить юмор, ведь речь о спорте, обычной игре, где не определяется судьба человечества. Шутки важны в сфере развлечений, они помогают получать удовольствие от футбола. Но всегда есть грань, которую не все чувствуют. И постоянно есть обратный отклик, хорошая игра меняет отношение публики. Например, фанаты «Ливерпуля» стали реже оставлять исламофобные комментарии, когда круто заиграл результативный Салах.

Уругвайцев никто не трогает, когда Дарвин Нуньес в очередной раз бьет мимо. Но нападающий собрал два десятка промахов из верных позиций только в АПЛ . Стоит признать, что решить дилемму Нуньеса тренер Клопп не сумел. Промахи остались, причем их природа явно психологическая. Красивые голы Нуньесу создать проще, чем попасть с метра. Дарвин приехал два года назад, сразу показал голевое чутье, но мгновенно запомнился «мазилой». Продолжил линию поведения в новом чемпионате, когда «Ливерпуль» вернулся к чемпионской борьбе.

Расставание может стать хорошим исходом для всех

Важно мнение тренера Слота. Наставник «Фейеноорда», который сейчас рвется в «Ливерпуль», использует на родине в атаке мексиканца Сантьяго Хименеса. Двадцатитрехлетний форвард предсказуемо не удержал осеннюю планку результативности, но Слот прекрасно знает особенности игры этого необычного нападающего. Также у «Ливерпуля» есть Коди Гакпо, соотечественник тренера. Поэтому Арне, которого с Клоппом объединяет высокий прессинг, призадумался о структуре атаки клуба АПЛ .

Так ли новому «Ливерпулю» нужен именно Дарвин Нуньес со шлейфом промахов и непростым характером? Если Слот уверен, что Хименес заиграет в «Ливерпуле», а Диас, Гакпо, Жота и Салах останутся в составе, хотя некоторые из них задумались об уходе, то получается два набора форвардов. Но для трансфера мексиканца Хименеса нужна продажа Нуньеса. Уругваец упал в цене в «Ливерпуле», сейчас за его трансфер не заплатят 85 миллионов евро, как два года назад.

Но если «Барселона» и другие клубы заинтересованы в сделке, то надо начинать переговоры. Во-первых, Нуньес хочет перезапустить карьеру в клубе, где можно начать с голов, а не с промахов, обновить репутацию. Во-вторых, всегда важно учитывать фактор семьи футболиста. Жены уругвайцев, бразильцев и аргентинцев редко хорошо отзываются о городах вроде Ливерпуля и Манчестера, они привыкли к солнышку и другой атмосфере. Не исключено, что гламурная подруга Нуньеса хочет в родную для неё Испанию.

Тут важна личная деталь. У любимой Дарвина – испанки Лорены Манас, есть девятилетняя дочь от Алейша Видаля, игрока «Эспаньола». Нуньесу она тоже родила наследника. Лорена на девять лет старше, чем её нынешний партнер, а в таких парах опытная женщина нередко управляет делами спортсмена, как жена аргентинского форварда Мауро Икарди. Директорам «Ливерпуля» будет сложно сохранить желание Нуньеса остаться, если его девушка хочет, чтобы старшая дочь часто виделась с отцом и родными.