«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (06.05.2024)

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сегодня, 14:02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.6. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.53.

Форма команд

«Лилль» удерживает свои позиции в зоне Лиги чемпионов и даже может их улучшить. Команда занимает четвертое место с 55 баллами и отстает от «Бреста» на один пункт, но имеет игру в запасе. В случае победы над «Лионом» коллектив сможет обойти конкурента и выйти на чистое третье место, что служит отличной мотивацией для хозяев. Два последних матча «Лилля» завершились выездным успехом с «Мецом» (2:1) и поражением от «Монако» (0:1).

«Лион» пережил глубочайший кризис в первой половине сезона, но во второй смог его преодолеть и добиваться стабильных результатов. Команда идет только на девятом месте с 44 баллами, ведь многое было потеряно в начале. В игре с «Лиллем» гостям вполне по силам создать проблемы сопернику и отобрать у него баллы. В прошлом туре «Лион» переиграл «Монако» на своем поле (3:2), а ранее крупно уступил « ПСЖ » (1:4).

Информация для ставок

«Лилль» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лион» выиграл восемь выездных поединков из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в шести последних личных встречах при двух ничьих

Прогноз

«Лиль» более мотивирован и нуждается в очках, ведь борется за зону Лиги чемпионов. Предполагаем, что такой настрой поможет команде набрать три пункта, а сделать на нее ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.