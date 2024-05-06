«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» составляет 2.3. Поставить на «красных дьяволов» можно за 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.
Форма команд
«Кристал Пэлас» в этом сезоне расположился ниже привычной середины турнирной таблицы АПЛ, однако обеспечил себе место на следующий сезон. Сейчас команда занимает 14 место с 40 баллами и уступает нынешнему сопернику 14 пунктов. В предстоящей игре с «Манчестер Ю»айтед» хозяева постараются добыть три очка и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и победой над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«Манчестер Юнайтед» слишком часто играет вничью в последнее время и это не помогает клубу подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас коллектив идет на восьмом месте и от зоны еврокубков отстает на два пункта. Если гости потеряют очки в этом матче, ситуация для них наверняка станет еще хуже. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле потерял очки с «Бернли» (1:1), а ранее обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2).
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл пять из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
- Восемь последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти поединков команд завершились победами «красных дьяволов»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» больше нуждается в очках, но победить в этой игре будет непросто. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.