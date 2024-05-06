«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2024)

1714992710

сегодня, 13:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Кристал Пэлас» составляет 2.3. Поставить на «красных дьяволов» можно за 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Кристал Пэлас» в этом сезоне расположился ниже привычной середины турнирной таблицы АПЛ , однако обеспечил себе место на следующий сезон. Сейчас команда занимает 14 место с 40 баллами и уступает нынешнему сопернику 14 пунктов. В предстоящей игре с «Манчестер Ю»айтед» хозяева постараются добыть три очка и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и победой над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» слишком часто играет вничью в последнее время и это не помогает клубу подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас коллектив идет на восьмом месте и от зоны еврокубков отстает на два пункта. Если гости потеряют очки в этом матче, ситуация для них наверняка станет еще хуже. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле потерял очки с «Бернли» (1:1), а ранее обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл пять из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Восемь последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти поединков команд завершились победами «красных дьяволов»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» больше нуждается в очках, но победить в этой игре будет непросто. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.