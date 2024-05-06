«Удинезе» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (06.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.95. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Удинезе» не может выиграть уже несколько поединков подряд и уже находится в зоне вылета. В активе клуба 29 баллов, и он на три пункта отстает сразу от двух прямых конкурентов в таблице. В домашней встрече с нестабильным «Наполи» хозяевам нужно набирать максимум очков, ведь даже ничья не сильно повлияет на ситуацию, хотя у команды сейчас каждый балл на счету. В двух последних матчах «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) и проиграл «Роме» (1:2).
«Наполи» выиграл только одну игру из пяти последних в чемпионате, что говорит о полной разобранности бывшего чемпиона Италии. Команда идет лишь на девятом месте с 50 баллами и уступает «Фиорентине» по дополнительным показателям, рискуя остаться без еврокубков. В прошлом туре на своем поле «Наполи» поделил очки с «Ромой» (2:2), а ранее на выезде уступил «Эмполи» (0:1), что стало для многих неожиданностью.
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Удинезе» проиграл четыре последних домашних поединка
- «Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Удинезе»
- Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды играют очень нестабильно и определить победителя довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.