«Удинезе» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (06.05.2024)

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сегодня, 13:18

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.95. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Удинезе» не может выиграть уже несколько поединков подряд и уже находится в зоне вылета. В активе клуба 29 баллов, и он на три пункта отстает сразу от двух прямых конкурентов в таблице. В домашней встрече с нестабильным «Наполи» хозяевам нужно набирать максимум очков, ведь даже ничья не сильно повлияет на ситуацию, хотя у команды сейчас каждый балл на счету. В двух последних матчах «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) и проиграл «Роме» (1:2).

«Наполи» выиграл только одну игру из пяти последних в чемпионате, что говорит о полной разобранности бывшего чемпиона Италии. Команда идет лишь на девятом месте с 50 баллами и уступает «Фиорентине» по дополнительным показателям, рискуя остаться без еврокубков. В прошлом туре на своем поле «Наполи» поделил очки с «Ромой» (2:2), а ранее на выезде уступил «Эмполи» (0:1), что стало для многих неожиданностью.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Удинезе» проиграл четыре последних домашних поединка

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Удинезе»

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют очень нестабильно и определить победителя довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.