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«Удинезе» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (06.05.2024)

сегодня, 13:18
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.95. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Удинезе» не может выиграть уже несколько поединков подряд и уже находится в зоне вылета. В активе клуба 29 баллов, и он на три пункта отстает сразу от двух прямых конкурентов в таблице. В домашней встрече с нестабильным «Наполи» хозяевам нужно набирать максимум очков, ведь даже ничья не сильно повлияет на ситуацию, хотя у команды сейчас каждый балл на счету. В двух последних матчах «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1) и проиграл «Роме» (1:2).

«Наполи» выиграл только одну игру из пяти последних в чемпионате, что говорит о полной разобранности бывшего чемпиона Италии. Команда идет лишь на девятом месте с 50 баллами и уступает «Фиорентине» по дополнительным показателям, рискуя остаться без еврокубков. В прошлом туре на своем поле «Наполи» поделил очки с «Ромой» (2:2), а ранее на выезде уступил «Эмполи» (0:1), что стало для многих неожиданностью.

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Удинезе» проиграл четыре последних домашних поединка
  • «Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Удинезе»
  • Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют очень нестабильно и определить победителя довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:52
Как будто бы на бумаге гости фавориты. Но неаполитанцы в текущем сезоне настолько не внушают доверия, что за их победу букмекеры предлагают в этом туре коэффициент выше двойки. Пожалуй, лезть в исход данного поединка не стану. Не знаю, смогут ли уже экс-чемпионы одержать здесь победу, но как минимум раз забивать в ворота команды из зоны вылета, они обязаны. Что касается Удинезе, то у него ещё есть шансы спастись и нет никакого смысла отсиживаться у своих ворот в оставшихся поединках. Нужно собрать всю волю в кулак и бороться. А с учётом, как всё плохо в обороне у Наполи в текущем сезоне, считаю, что и "маленькие зебры" как минимум раз смогут забить в ворота "маленьких ослов". Мой прогноз - ОЗ.
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