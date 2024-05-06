Шунин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин дал комментарий касательно продления соглашения с клубом.
Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.
Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всё обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович (Гафин) и Павел Константинович (Пивоваров) сказали в интервью, что всё будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.
Но оба, эти вратаря, всегда поддерживали друг друга, не было зависти, дружили... У меня, даже фотка есть, где, они на тренировке сидят вместе и улыбаются. Шунин- отвественный человек, старательный, но для больших подвигов не рожден. А про Леща говорить не буду- всё давно сказал и мнения своего не поменяю.
Но оба, эти вратаря, всегда поддерживали друг друга, не было зависти, дружили... У меня, даже фотка есть, где, они на тренировке сидят вместе и улыбаются. Шунин- отвественный человек, старательный, но для больших подвигов не рожден. А про Леща говорить не буду- всё давно сказал и мнения своего не поменяю.