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Шунин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

вчера, 09:57

Вратарь «Динамо» Антон Шунин дал комментарий касательно продления соглашения с клубом.

Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всё обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович (Гафин) и Павел Константинович (Пивоваров) сказали в интервью, что всё будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:06
Скорее всего! Я уже не помню! Часть то номер помню , а вот завод нет!
Интерес
Интерес ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:47
Понятно,49СРЗ.
STVA 1
STVA 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:56
Неее! Поселок Приморский в/ч 90 601! Судорембат можно сказать!Там доки военные стояли недалеко!На берегу Авачинской бухты!
Интерес
Интерес ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:58
Чапаевская дивизия 25 АК,или ПВО?
STVA 1
STVA 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:54
87-89 на Камчатке служил...
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:33
Очень приятно, что еще один человек, можно сказать- Ветеран на Соккере!!! Рад знакомству!!!
Всё правильно сказали. Если про период Газзаева в Динамо, как игрока, то он весьма неоднозначный. Пришел в команду- дремучим игроком, но при этом, страшно техничным. Мог, один, обвести нескольких соперников, но при этом, постоянно передерживал мяч, за что, часто получал жесткую критику. Фактически, он заменил в Динамо, нашу клубную легенду- М.Д.Гершковича. По словам самого Газзаева- он всегда мечтал играть в Динамо!

Я за Динамо с 1969г. Видел много разных поколений клуба- тренеров, игроков. Больше всех, Уважал, всегда тренера А.А.Севидова- мудрого наставника и талантливого тренера!!!!!!! Светлая ему Память!!! Ну а, после его глупейшего увольнения- начались непрятности в Динамо. Был всплеск в 1986-м, но и только... В настоящее время, а фактически, после назначения Калитвинцева гл.тренером Динамо, сознательно отказался от боления, за некогда родной и любимый клуб, в знак- несогласия с руководством Динамо. Ну и конечно, то, что клуб больше не ментовский- отпечаток на болении оставило. Я начинал своё боление за Динамо, когда клуб был ведомственный- при званиях и погонах!!!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
Помню,тогда я болел за "Динамо",с 1964 г. С конца восьмидесятых,а потом "святые девяностые",думал на Камчатке только о выживании,и было не до боления.А потом Газзаев,придя в ЦСКА тренером,"переманил"меня(ибо как игроку я ему симпатизировал,в период его пребывания в ЦСКА с 1979 по 1985,кажется),а многострадальное "Динамо" в "новой истории"больше поражало несуразными решениями,когда команда только-только начинала замечательно играть,как всех распродавали конкурентам,и куда угодно ещё,"прихлопнув" его пыл.А начиналось,конечно,как и положено,всё со Льва Ивановича Яшина.
kd32nzkrayjb
kd32nzkrayjb
вчера в 11:14
Конкретика будет когда станет ясно како место займут динамовцы в этом сезоне.
112910415
112910415
вчера в 11:01
продлят Антона наверняка !
звёзд с неба он не хватает, но ниже определённого уровня не опускается ...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:54
А возьмут и не продлят, вот будет облом!
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 10:42
В середине 70-х, в Динамо играли по очереди два вратаря- Пильгуй и Гонтарь. Несмотря, на свою паталогическую нестабильность, Пильгуй, иногда выдавал фантастические матчи, имел невероятную прыгучесть и реакцию, был пластичный- как пантера!!! Гонтарь был скромнее, играл не ярко, но надежнее. На выходах, за счет своей массы- расталкивал локтями соперников, так, что другие подойти боялись. Помню, в одном из репортажей, комментатор Н.Н.Озеров сказал: "Да, когда в воротах Гонтарь- команде спокойнее"...

Но оба, эти вратаря, всегда поддерживали друг друга, не было зависти, дружили... У меня, даже фотка есть, где, они на тренировке сидят вместе и улыбаются. Шунин- отвественный человек, старательный, но для больших подвигов не рожден. А про Леща говорить не буду- всё давно сказал и мнения своего не поменяю.
lotsman
lotsman
вчера в 10:23
Правильно сам Шунин говорит, если есть заинтересованность, решается всё быстро. А пока ничего неизвестно, остаётся одна надежда.
Интерес
Интерес
вчера в 10:11
Вчера,невзирая на победу "Динамо",игра их вратаря мне не понравилась.Шунин хоть изредка чудит громко,но постоянного напряжения ,при его присутствии в воротах, не ощущается.
stvaz889fhv8
stvaz889fhv8
вчера в 10:06
Значит полной уверенности пока нет!
Capral
Capral
вчера в 10:06
С гафиным говорить о серьезных вещах??? Он так понимает в футболе, как я- в ядерной физике. Двух слов связать не может...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:59
Когда продлят тогда и будет разговор
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