Шунин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Вратарь «Динамо» дал комментарий касательно продления соглашения с клубом.

Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему – сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы.

Надеюсь, что заинтересованность есть. Когда она есть, можно достаточно быстро всё обсудить и подписать новый контракт, как это обычно бывает. Дмитрий Александрович (Гафин) и Павел Константинович (Пивоваров) сказали в интервью, что всё будет хорошо – надеюсь, что скоро мы встретимся и поговорим на эту тему.