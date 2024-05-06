Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что нападающий ПСЖ сможет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024.

На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и спросил у него об этом. Он ответил: «Килиан хочет там сыграть».

Я очень надеюсь, что все европейские клубы смогут дать такую свободу своим футболистам. Я рад, что все французские команды делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в стремлении к росту.