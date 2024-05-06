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Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпиаде

вчера, 11:43

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024.

На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и спросил у него об этом. Он ответил: «Килиан хочет там сыграть».

Я очень надеюсь, что все европейские клубы смогут дать такую свободу своим футболистам. Я рад, что все французские команды делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в стремлении к росту.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:38
Этому человеку нечем заниматься?
УЕСКА
УЕСКА ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:59
Видимо Мбаппе так не считает, раз хочет сыграть на Олимпиаде. Ему важен этот турнир.
c8hc6y52ezgq
c8hc6y52ezgq
вчера в 15:41
Ахахахахахаха, за то, что ты вмешался в переговоры два года назад, Перес чисто из за принципа не отпустит. Да и практика с Педри показывает, что надо выбирать: либо евро, либо Олимпиада.
Incredulous
Incredulous ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:30
Олимпиада давно перестала быть событием, а уж тем более важным. Мероприятие, превратившееся из спортивно-соревновательного в полностью политическое.
8mmwg2b5w3zg
8mmwg2b5w3zg
вчера в 14:15
Макрон 8, уже давно все поняли
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:59
Реал запрещает своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Мбаппе следует остаться еще на год в ПСЖ. Нассер согласен отпустить его на Олимпиаду. В Реал зовут каждый год, туда он всегда успеет перейти, а Олимпиада лишь раз в 4 года бывает, тем более она домашняя для Франции, нельзя пропускать такое важное событие.
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:48
Он даже не смешон , а жалок!
112910415
112910415
вчера в 12:58
хм ... Реал как будто против !
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
Макрон пиарится перед выборами.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:30
Парижский гей со своей ручной старушонкой опять на Мбаппе пытается пиариться к выборам. Какой же он смешной, конечно))
a7rb84tnnhc8
a7rb84tnnhc8
вчера в 12:23
Он должен спасти Макрона и сборную Франции!
7fym3q2safdy
7fym3q2safdy
вчера в 12:22
Макрон надеется, что Мбаппе сыграет за Камерун на Олимпиаде-пора возвращаться в родное логово!!!
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:16
Добрый день!
Благодарю!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:14
Здравствуйте. Приняли меры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:08
Конечно должен сыграть - это точно !
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