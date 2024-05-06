Жигулёв рассказал о ходе восстановления после травмы

Полузащитник «Пари НН» ответил на вопрос о восстановлении после травмы. В марте игрок перенес операцию на крестообразных связках колена.

Все идет по плану. Вчера было ровно два месяца с момента операции. К сожалению, серьезная травма. Возвращаюсь ориентировочно через шесть-семь месяцев после операции. Думаю, в сентябре-октябре вернусь.

Полностью пропущу летнюю подготовку, буду готовиться индивидуально. Можно будет уже бегать, но придется тренироваться самому. Чувствуется ли сейчас боль в колене? В принципе, все нормально. Колено уже дает спокойно ходить, делать некоторые упражнения. Пока не бегаю, но в быту уже намного легче, нога не беспокоит.