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Жигулёв рассказал о ходе восстановления после травмы

вчера, 13:56

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв ответил на вопрос о восстановлении после травмы. В марте игрок перенес операцию на крестообразных связках колена.

Все идет по плану. Вчера было ровно два месяца с момента операции. К сожалению, серьезная травма. Возвращаюсь ориентировочно через шесть-семь месяцев после операции. Думаю, в сентябре-октябре вернусь.

Полностью пропущу летнюю подготовку, буду готовиться индивидуально. Можно будет уже бегать, но придется тренироваться самому. Чувствуется ли сейчас боль в колене? В принципе, все нормально. Колено уже дает спокойно ходить, делать некоторые упражнения. Пока не бегаю, но в быту уже намного легче, нога не беспокоит.

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dah75tsv8w3k
dah75tsv8w3k
вчера в 14:26
Жаль не поможет команде сейчас в это трудное время
Гость
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