Тен Хаг попросил руководство «Манчестер Юнайтед» усилить состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» попросил руководство клуба усилить состав команды.

Усиление состава – один из этапов построения коллектива, который нужен нам более успешного выступления, а для этого необходим более глубокий состав.

Главное, чтобы футболисты вернулись [после травм]. Если получится укрепить многие позиции, у нас появится глубина [состава].

Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован.