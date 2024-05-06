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Тен Хаг попросил руководство «Манчестер Юнайтед» усилить состав

вчера, 11:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство клуба усилить состав команды.

Усиление состава – один из этапов построения коллектива, который нужен нам более успешного выступления, а для этого необходим более глубокий состав.

Главное, чтобы футболисты вернулись [после травм]. Если получится укрепить многие позиции, у нас появится глубина [состава].

Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:59
Этому физруку сколько состав не усилевай а толку нету. Лучше руководству задуматся над усиленеем тренерской позиции.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:08
Ну да... А ещё ты не допустил Гринвуда, выжил Роналду с Санчо, сажал в запас Антони.
Рэш забил 8 голов за сезон. Криш сколько бы забил???
2bc6hb7sh4cq
2bc6hb7sh4cq
вчера в 13:22
А лучше тренировать и руководить игрой нельзя попробовать?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:53
Ещё одного Антони и Маласию товарищу!
Так зачем продал Теллеса? Типа все предвидел и знал?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:38
Руководство могло бы так и не навязчиво намекнуть , что усиление бывает и за счёт смены тренера...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
Бессовестный,🤣
112910415
112910415
вчера в 11:58
Маласиа ... (кто это ?)
вот, вот без кого игра не клеится !
6t7dt9sqrfxx
6t7dt9sqrfxx
вчера в 11:51
Без усиления дальше сдвигов не будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
А мне уже начинает нравится 10Хаг.

Болельщики соперников троллят МЮ плакатами "Из 400 миллионов, потраченных на трансферы при 10Хаге, 300 сидят на лавке", а он ещё требует потратить)) Причём это же конкретные игроки, которых он просил)).

Мне кажется, он сейчас тупо ждёт огромной неустойки и специально глумится над руководством, чтобы его взбесить и они наконец его уволили, отвалив огромный куш))
shlomo
shlomo
вчера в 11:43
Тут ему бы место не потерять... а то что усиливаться нужно это и так понятно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
Купите ему Аякс
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