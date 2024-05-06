Тен Хаг попросил руководство «Манчестер Юнайтед» усилить состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство клуба усилить состав команды.
Усиление состава – один из этапов построения коллектива, который нужен нам более успешного выступления, а для этого необходим более глубокий состав.
Главное, чтобы футболисты вернулись [после травм]. Если получится укрепить многие позиции, у нас появится глубина [состава].
Сейчас на некоторых позициях у нас нет выбора. На позиции левого защитника Шоу лишь 15 раз выходил в старте в этом сезоне, а Маласиа – вообще ни разу и сейчас он травмирован.
Рэш забил 8 голов за сезон. Криш сколько бы забил???
Рэш забил 8 голов за сезон. Криш сколько бы забил???
Так зачем продал Теллеса? Типа все предвидел и знал?
Так зачем продал Теллеса? Типа все предвидел и знал?
вот, вот без кого игра не клеится !
вот, вот без кого игра не клеится !
Болельщики соперников троллят МЮ плакатами "Из 400 миллионов, потраченных на трансферы при 10Хаге, 300 сидят на лавке", а он ещё требует потратить)) Причём это же конкретные игроки, которых он просил)).
Мне кажется, он сейчас тупо ждёт огромной неустойки и специально глумится над руководством, чтобы его взбесить и они наконец его уволили, отвалив огромный куш))
Болельщики соперников троллят МЮ плакатами "Из 400 миллионов, потраченных на трансферы при 10Хаге, 300 сидят на лавке", а он ещё требует потратить)) Причём это же конкретные игроки, которых он просил)).
Мне кажется, он сейчас тупо ждёт огромной неустойки и специально глумится над руководством, чтобы его взбесить и они наконец его уволили, отвалив огромный куш))