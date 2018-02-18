«Ювентус» переиграл «Торино» благодаря голу Алекса Сандро

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» минимально одолел «Торино».
Турин, «Стадио Олимпико».
«Торино» - «Ювентус» - 0:1 (0:1)
Гол: Алекс Сандро 33.
«Торино»: Сиригу, Бурдиссо, Нкулу, Молинаро, Ансальди, Оби (Аккуа 72), Ринкон, Яго Фальке, Базелли (Ньянг 55), де Сильвестри (Эдера 80), Белотти.
Главный тренер: Вальетр Маццарри.
«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Ругани, Де Шильо, Алекс Сандро, Хедира, Асамоа, Стураро, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала 66), Игуаин (Бернардески 15; Лихтштайнер 90+2).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждение: Де Шильо 65, Молинаро 90+2.
Судья: Даниэле Орсато
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче тура «Интер» проиграл «Дженоа» (0:2).
С победой всех бьянконери!
С победой всех бьянконери!