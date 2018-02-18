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«Ювентус» переиграл «Торино» благодаря голу Алекса Сандро

вчера, 16:30
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» минимально одолел «Торино».

Турин, «Стадио Олимпико».

«Торино» - «Ювентус» - 0:1 (0:1)
Гол: Алекс Сандро 33.

«Торино»: Сиригу, Бурдиссо, Нкулу, Молинаро, Ансальди, Оби (Аккуа 72), Ринкон, Яго Фальке, Базелли (Ньянг 55), де Сильвестри (Эдера 80), Белотти.
Главный тренер: Вальетр Маццарри.

«Ювентус»:  Щесны, Кьеллини, Ругани, Де Шильо, Алекс Сандро, Хедира, Асамоа, Стураро, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала 66), Игуаин (Бернардески 15; Лихтштайнер 90+2).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждение: Де Шильо 65, Молинаро 90+2.

Судья: Даниэле Орсато

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче тура «Интер» проиграл «Дженоа» (0:2).

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:03
До сих пор за неаполитанцами бегают? Ничего, после пинка от Тоттенхема легче будет это сделать аха-ха))
Пусть пофантазируют над этим.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:51
как Орлов говорит "Торино из города Юве против Ювентуса из города Турина"
BagioR
BagioR
вчера в 20:47
С победой Ювентини! И с днюхой Баджо!
Camellot
Camellot ответил Санчо Панса
вчера в 19:03
Там наполи все что есть турниры сливает ради скудетто, а ты.... У ювентуса всетаки иные цели нежели попеда в чемпионате
Camellot
Camellot ответил Serg3.12
вчера в 19:02
Барселона Эспаньол великое дерби? Темнеменее чемпионат интересный
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:51
Перепешеходил!)

И это дерби? Это один из ведущих чемпионатов Европы?
Надо быть большим любителем Сериала, чтобы это было интересно.
cska plus
cska plus
вчера в 18:36
С победой!
No problem
No problem
вчера в 18:31
с победой братцы вас.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:08
Ювентус с победой!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:37
Я ставил на Ювентус не подвели
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:32
С непростой и более чем заслуженной победой всех преданных тиффози Ювентуса в туринском дерби! Старая Синьора по прежнему в гонке за Скудетто. Желаю бьянконерри в итоге выиграть эту гонку у Наполи)
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 17:26
На классе
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:14
Ювентус, как всегда, на классе...
ДСА
ДСА
вчера в 17:12
Как обычно минимальная победа
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 17:12
Удавили с легкостью слабого аутсайдера.)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
вчера в 17:07
Юве надо заменить зебру на удава. Больше подходит!)
pinturicchio86
pinturicchio86
вчера в 16:57
торино - это команда никчемных нытиков и соплежуев, весь матч валялись и слюнями брызгали)))
Герцог Гогa
Герцог Гогa
вчера в 16:46
Пригородные костоломы! В своей подлости и низости напоминают украинцев! Мой благородный предок Нягое Воевод держал украинцев из Черновцов в своем зоопарке при поместье! Они крали корм у обезьян и заражали половыми инфекциями породистых скакунов. Гадкое племя, одни расходы и пакости от них!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:45
Скромно, но победа
juvenale
juvenale
вчера в 16:44
никола питерский привет
Горбатый опять вернулся
Горбатый опять вернулся ответил Великий Князь
вчера в 16:41
Великий Князь:
После Челси мы его долго не увидим.)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
    вчера в 16:39
    Горбатый опять вернулся:
    Фейковый барсик Гранде Торино снимай штаны. Папка достал армейский ремешок )))
    После Челси мы его долго не увидим.)
    Серый хвост 3
    Серый хвост 3 ответил Горбатый опять вернулся
    вчера в 16:38
    Горбатый опять вернулся:
    Фейковый барсик Гранде Торино снимай штаны. Папка достал армейский ремешок )))
    Я ему пистончиков накидал под хвостик! Там зенака сидела, ей тоже отсыпал!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
    вчера в 16:38
    Горбатый опять вернулся:
    Грататовые грязная и подлая команда. Весь матч пытались сломать наших игроков или валялись на газоне чтобы потянуть время. Жирному здоровья.
    А принтераст Ансальди привёз на ровном месте, решил нырнуть перед Бернардески. Аха-ха)
    Зря его принтер отдал, он бы на пару с Раннокией феерил.)
    juvenale
    juvenale
    вчера в 16:36
      juvenale
      juvenale
      вчера в 16:36
      Всех с победой!!!!дерби как и должно было быть - много борьбы и итоговая победа Юве
      Горбатый опять вернулся
      Горбатый опять вернулся
      вчера в 16:35
      Фейковый барсик Гранде Торино снимай штаны. Папка достал армейский ремешок )))
      Горбатый опять вернулся
      Горбатый опять вернулся
      вчера в 16:35
      Грататовые грязная и подлая команда. Весь матч пытались сломать наших игроков или валялись на газоне чтобы потянуть время. Жирному здоровья.
      Великий Князь
      Великий Князь
      вчера в 16:32
      Спокойно и уверенно. Быки практически ничего не создали.
      С победой всех бьянконери!
      Серый хвост 3
      Серый хвост 3
      вчера в 16:31
      Папка мой забаненый передает. Бык взял на клык! И барсук тоже!
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