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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Матч в Бильбао посетят более 2000 болельщиков «Спартака»

вчера, 20:13
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак22.02.2018 в 23:05 Не начался

Ответную встречу «Атлетика» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» посетят около 2100 болельщиков московского коллектива. Об этом сообщила пресс-служба команды из Бильбао.

Большую часть фанатов разместят на трибунах для болельщиков-гостей, а некоторые будут наблюдать за поединком с вип-ложи.

«Принимая во внимание большое количество болельщиков, безопасность внутри стадиона будет усилена», - отмечает пресс-служба «Атлетика».

Напомним, что первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.

«Спартак» готовится к матчу на сборе в Испании.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:18
скорее всего эта встреча будет формальной, хотя жаль конечно, всё же будем надеяться, что Спартак всё же пройдёт Атлетик
311
311
сегодня в 01:39
После матча будет визг на весь Бильбао!)
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:16
Сколько ненужных людей на матче.
sir_Alex
sir_Alex ответил mangoх12
сегодня в 00:11
mangoх12:
тебе с Киева виднее)
Я из Москвы))) Отсюда виднее!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:08
Лишь бы места всем на крыше хватило
mangoх12
mangoх12 ответил sir_Alex
сегодня в 00:05
sir_Alex:
У них вообще нет СТОЛЬКО болельщиков! Все на Соккер.ру ошиваются)))
тебе с Киева виднее)
blitz
blitz ответил Owl Fake
вчера в 23:41
Owl Fake:
Уже предчувствую, как будет стыдно за них. Когда это касается спартаковских фанов, по-другому не бывает.
Предлагаю, техническое поражение и не ехать в Испанию, так хоть будет 0:3, а то вдруг получат 0:8.
korn3512
korn3512 ответил d_fincher
вчера в 23:21
Они взывают к патриотизму когда цска или зенит играют, а когда Спартак - они сразу в миг все Дзюбами становятся, авки меняют на заморские, лижутся меж собой, такие вот лжепатриоты одноразовые)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:16
Ну и правильно.......
Надо поддерживать команду всегда и везде......
Даже если она 7 лет в еврокубках на выезде выиграть не может.....
А вдруг......))
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Owl Fake
вчера в 23:07
Owl Fake:
Уже предчувствую, как будет стыдно за них. Когда это касается спартаковских фанов, по-другому не бывает.
    korn3512
    korn3512 ответил spartach n1
    вчера в 22:56
    Откуда у больного здоровье?)
    korn3512
    korn3512
    вчера в 22:55
    Вот это поддержка я понимаю, не то что в Сербии четыре с половиной кс калеки)
    sir_Alex
    sir_Alex ответил spartach n1
    вчера в 22:44
    spartach n1:
    У коней на домашние столько не всегда набирается ))
    У них вообще нет СТОЛЬКО болельщиков! Все на Соккер.ру ошиваются)))
    makkie
    makkie ответил EvgenyS
    вчера в 22:34
    EvgenyS:
    И столько же их наверное будет на матче нашем против ЦЗ.
    Больше чем фанатов цска 😂
    Великолепный
    Великолепный ответил cska.78
    вчера в 22:26
    cska.78:
    Если меньше 7 пропустят, то это будет достойно :)
    если будет меньше семи Рейнгольд их похвалит!))
    cska.78
    cska.78 ответил вячеслав остапенко
    вчера в 22:22
    вячеслав остапенко:
    Я думаю при таком количестве болельщиков Спартак сыграет достойно
    Если меньше 7 пропустят, то это будет достойно :)
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 22:20
    И шарфики будут кидать на поле?
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 22:20
    Думаю про очередной позор на весь мир с выброшенными шарфиками)))
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 22:15
    У коней на домашние столько не всегда набирается ))
    борька
    борька
    вчера в 22:13
    Едут свинячить,распихают всю гадость по кусочкам, затем на трибунах начнут собирать и свинячить вест матч. Болеть не умеют, а свинячить смогут.это касается и армии и флота!
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил time out
    вчера в 22:07
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил FROLL 001
      вчера в 22:06
      Последний раз о "громко хлопнуть дверью"
      спартачи говорили в 2012 году, перед выездным матчем с Селтиком.
      Тогда они настолько громко хлопнули, что весь футбольный мир ржал неделю.
      Сейчас по ходу дела снова "хлопнут"
      Свиняка
      Свиняка
      вчера в 22:03
      Во 14ки! Делать им больше нечего) пусть дома сидят, епт (с) Романэ Широкав
      FROLL 001
      FROLL 001
      вчера в 22:02
      Спартачи решили громко хлопнуть дверью на выходе из Лиги Европы! Гыгыгыгы!
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      вчера в 21:57
      Я думаю при таком количестве болельщиков Спартак сыграет достойно
      Faustello
      Faustello
      вчера в 21:50
      Egorium
      Egorium ответил d_fincher
      вчера в 21:49
      d_fincher:
      ЦСКА и Зенит, как обычно, болеют не за Россию?
        berda2003
        berda2003
        вчера в 21:49
        поедут алкаши - нажрутся, чего-нибудь подожгут - Спартак оштрафуют..
        лучше б детям больным отдали.
        parallels
        parallels
        вчера в 21:46
        позор!
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 21:45
        ЦСКА и Зенит, как обычно, болеют не за Россию?
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