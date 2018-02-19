Матч в Бильбао посетят более 2000 болельщиков «Спартака»

Ответную встречу «Атлетика» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» посетят около 2100 болельщиков московского коллектива. Об этом сообщила пресс-служба команды из Бильбао.

Большую часть фанатов разместят на трибунах для болельщиков-гостей, а некоторые будут наблюдать за поединком с вип-ложи.

«Принимая во внимание большое количество болельщиков, безопасность внутри стадиона будет усилена», - отмечает пресс-служба «Атлетика».

Напомним, что первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.