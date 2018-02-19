Семин: «Если скажут играть с „Ниццей“ в Сочи, поедем туда»

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Ниццей» пройдет при неблагоприятных погодных условиях Ожидается, что в четверг в российской столице температура ночью будет от -16 до -23 градусов, а днем - до 15 градусов мороза. Несмотря на это, встреча все-таки состоится в Москве.

Впрочем, наставник «железнодорожников» Юрий Семин признает, что в случае необходимости клуб готов провести поединок на сочинском стадионе «Фишт»:

«У нас запасное поле в Сочи, если скажут, поедем играть туда. В Сочи можно играть, никаких вопросов с этим не возникнет».