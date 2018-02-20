Жиру рассказал о последних словах Венгера перед переходом игрока в «Челси»

Нападающий Оливье Жиру принял решение уйти из «Арсенала» в «Челси» после новости о том, что «канониры» приобретают нового форварда, Пьера-Эмерика Обамеянга. Француз рассказал о том, что у него состоялся обстоятельный диалог с Арсеном Венгером:

«Я отправился на встречу с тренером, чтобы спросить его, как продвигаются переговоры по Обамеянгу. Пришлось надавить на него, как и моему агенту, с которым я общался несколько раз за день. Это нормально. Я не хотел лишиться возможности перейти в „Челси“, который был моим лучшим вариантом.

Тренер сразу мне ответил: „Не переживай, я сделаю все возможное, чтобы ты был счастлив“. С одной стороны, я никогда не хотел уходить. С другой, я знал, что он не стал бы создавать проблем, учитывая взаимоотношения, которые всегда у нас были. Он также сказал, что разозлится до чертиков, если я не поеду в Россию».