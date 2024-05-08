«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Антверпен». Прогноз на матч кубка Бельгии (09.05.2024)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают номинальным хозяевам. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» после ряда неудачных поединков начал набирать очки, но предстоящий матч совсем не про это. Финал кубка Бельгии — возможность выиграть еще один трофей в клубный музей в матче против чемпиона страны прошлого года. Сейчас в чемпионате «Юнион Сент-Жиллуаз» идет на третьем месте и уступает три очка лидеру «Брюгге». В двух последних матчах коллектив сыграл вничью с «Андерлехтом» (0:0) и разгромил «Антверпен» (4:1).

У «Антверпена» дела идут очень неважно, ведь большинство последних поединков было проиграно. В чемпионате клуб занимает последнее место в плей-офф с 29 баллами и наверняка останется без еврокубков, если не выиграет кубок страны в этой встрече. На один определенный поединок настроиться может любая команда, поэтому списывать номинальных гостей еще рано. В прошлом туре чемпионата «Антверпен» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2), а ранее крупно уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:4).

Информация для ставок

Четыре из пяти домашних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»

«Антверпен» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти матчей команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти поединков между клубами закончились ничейными результатами

Прогноз

Предполагаем, что финал будет интересным, а соперники достойными друг друга, несмотря на не самую лучшую форму «Антверпена». Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.