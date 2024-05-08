«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Антверпен». Прогноз на матч кубка Бельгии (09.05.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают номинальным хозяевам. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу «Антверпена» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.
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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Юнион Сент-Жиллуаз» после ряда неудачных поединков начал набирать очки, но предстоящий матч совсем не про это. Финал кубка Бельгии — возможность выиграть еще один трофей в клубный музей в матче против чемпиона страны прошлого года. Сейчас в чемпионате «Юнион Сент-Жиллуаз» идет на третьем месте и уступает три очка лидеру «Брюгге». В двух последних матчах коллектив сыграл вничью с «Андерлехтом» (0:0) и разгромил «Антверпен» (4:1).
У «Антверпена» дела идут очень неважно, ведь большинство последних поединков было проиграно. В чемпионате клуб занимает последнее место в плей-офф с 29 баллами и наверняка останется без еврокубков, если не выиграет кубок страны в этой встрече. На один определенный поединок настроиться может любая команда, поэтому списывать номинальных гостей еще рано. В прошлом туре чемпионата «Антверпен» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2), а ранее крупно уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:4).
Информация для ставок
- Четыре из пяти домашних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»
- «Антверпен» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти поединков между клубами закончились ничейными результатами
Прогноз
Предполагаем, что финал будет интересным, а соперники достойными друг друга, несмотря на не самую лучшую форму «Антверпена». Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.