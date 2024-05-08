Хуммельс: «Почему бы нам не выиграть на „Уэмбли“?»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс верит в победу «шмелей» в финале Лиги чемпионов:
Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру — всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова. Со второго тура группового этапа мы верили, что можем добывать победу в каждой игре. Почему бы нам не выиграть на «Уэмбли»?
Гол Хуммельса принес «Боруссии» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.
Не надо нарушать цикличность...
Повелось что немцы берут ЛЧ раз в десятилетие...так тому и быть...
Бавария уже брала в этом десятилетии... 4 года назад....
По разу в десятилетие....
в 80-ых - Гамбург
в 90-е - Боруссия
в 00-х - Бавария
в 10-х - Бавария
в 20-х - Бавария
следующий заход в 30-х годах....
Не надо нарушать цикличность...
Повелось что немцы берут ЛЧ раз в десятилетие...так тому и быть...
Бавария уже брала в этом десятилетии... 4 года назад....
По разу в десятилетие....
в 80-ых - Гамбург
в 90-е - Боруссия
в 00-х - Бавария
в 10-х - Бавария
в 20-х - Бавария
следующий заход в 30-х годах....
иначе зачем играть ?!
иначе зачем играть ?!