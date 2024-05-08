Хуммельс: «Почему бы нам не выиграть на „Уэмбли“?»

Защитник «Боруссии» верит в победу «шмелей» в финале Лиги чемпионов:

Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру — всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова. Со второго тура группового этапа мы верили, что можем добывать победу в каждой игре. Почему бы нам не выиграть на «Уэмбли»?