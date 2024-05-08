Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2023/2024

Хуммельс: «Почему бы нам не выиграть на „Уэмбли“?»

вчера, 11:45

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс верит в победу «шмелей» в финале Лиги чемпионов:

Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру — всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова. Со второго тура группового этапа мы верили, что можем добывать победу в каждой игре. Почему бы нам не выиграть на «Уэмбли»?

Гол Хуммельса принес «Боруссии» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо считает, что совершил ошибку, отказав сборной Португалии
Вчера, 22:52
Моуриньо: «Возможно, некоторые тренеры мудрее меня»
Вчера, 20:42
Постекоглу высказался о роли поражений на пути «Тоттенхэма»
Вчера, 19:41
Луис Энрике: «Футбол — нечестный вид спорта»
Вчера, 09:56
Мбаппе: «Мы разочарованы, мы хотели выйти в финал»
Вчера, 09:18
Терзич рассказал об эмоциях от выхода в финал Лиги чемпионов
Вчера, 08:52
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:56, ред.
Не время ломать традиции...
Не надо нарушать цикличность...

Повелось что немцы берут ЛЧ раз в десятилетие...так тому и быть...
Бавария уже брала в этом десятилетии... 4 года назад....

По разу в десятилетие....
в 80-ых - Гамбург
в 90-е - Боруссия
в 00-х - Бавария
в 10-х - Бавария
в 20-х - Бавария
следующий заход в 30-х годах....
112910415
112910415
вчера в 19:00
надо верить в успех !
иначе зачем играть ?!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:52
Потому что Реал против. Реал это хозяин ЛЧ а вы радуйтесь что хотя бы до финала проскочили благодаря легкой сетке. Но на жалость не расчитывайте, Реал вас разнесет!!👊👊
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 12:26
Желаю победы Боруссии, толко если в финал выйдет Бавария. А этого я не желаю.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:20
Желаю победы Боруссии в финале. Отчасти из-за Марко Ройса, один финал он проиграл, надеюсь во втором повезёт. Уходить надо красиво
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 