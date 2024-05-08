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Тюкавин признан игроком месяца в РПЛ

вчера, 11:09

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ. За 21-летнего игрока проголосовали большинство экспертов (три из пяти) и болельщиков (почти 38 %). Комментаторы Матч Премьер отдали свои голоса полузащитнику «Балтики» Данилу Козлову.

В пяти апрельских турах РПЛ Тюкавин отметился четырьмя голами и ассистом.

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Все комментарии
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 21:34
Ты даже в этой теме не можешь признать, что не прав. Абсолютно неправильно выбрав тезис.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:51
У тебя на меня нет обиды? Ты помнишь кубковый матч Спартак-Динамо-4:1? Напомнить тебе твои слова в мой адрес? Ты до сих пор не извинился, а говоришь об обидах. Некрасиво, любезный...
Теперь о серьезном. Я никогда не кичился своими познаниями, хотя их и немало. Но многое из того, что я предсказывал- осуществилось. Так на пример, когда два месяца подряд, шварц признавался лучшим тренером России и весь Соккер от восторга стоял на ушах, я призывал- не верить этому тренеру- он проходимец. Так и вышло. Несчастная Герта- тому свидетель...

Идем дальше. Хвичка. Его же называли Марадоной. Пацан сыграл в Италии два месяца и сразу овации. И снова, я говорил- не ведитесь на эту дешевку- это временное явление. Точно, так и стало. Покуражился пару месяцев и растворился на полгода и до сих пор в ауте... Даже, авторитетнейшие итальянские издания его критиковали в пух и прах, а одно, даже назвало его "Бледной тенью". Классный игрок- должен стабильностью подтверждать свой класс. У него стабильности нет.

Можно вспомнить и многое другое, где я оказывался прав, как на пример с Абаскалем. Но бывало я и ошибался- это нормально, ошибаются все. Но в отличие от других, я умею, публично признавать свои ошибки, что делает меня сильнее. На этом всё. Надеюсь, больше, вопросов у тебя ко мне не будет.

Желаю здравствовать.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:13
Твои познания и память ещё не делают тебя великим аналитком футбола, также, как твои выводы не всегда являются истинными. Кроме того, в дискуссиях ты частенько искажаешь суть высказываний собеседника. Как пример, я не сравнивал Герда с Костей, а всего лишь высказал своё мнение, что игра немца мне напоминает игру динамовца. Я вообще против категоричных суждений в футболе. Это игра, а любая игра, если она не куплена, непредсказуема, также, как и действия игроков. Будь здоров. Я на тебя не в обиде.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 19:24
Вратари не забивают? Забивают. Вот пример, в 1977г., в КЧ, в Москве, в игре Торпедо-Бенфика, вратарь гстей забил послематчевый пенальти ,да так, что Зарапин, даже не двинулся с места и гости победили 4:1!

В 2007-м, вратарь соперника Шахтера пришел на угловой и забил. И таких случаев немало...
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:17
а я не сравниваю, конечно разные (ещё вратари бывают, они не забивают,но ведь признаются лучшими в матчах), но по качеству футбола были на одном уровне.
Capral
Capral
вчера в 18:33
Да, именно так. Успехи, того или иного игрока, в первую очередь- определяются уровнем чемпионата, в котором он играет. Поэтому, временные успехи Хвички, так быстро и закончились, что играет он, в чемпионате, где чемпион известен уже после 1-го круга... Когда Тюкавин, проявит себя в сильном турнире- тогда и поговорим.

А вот Мудрику, действительно сложно вписаться- в самый сильный клубный турнир мира.
Capral
Capral
вчера в 17:45
    Capral
    Capral
    вчера в 17:44
    Тому, кто желают человеку кресты порвать- вообще не место в людском коллективе!!!
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 17:25
    Полностью согласен с этим выбором !
    Capral
    Capral
    вчера в 17:21, ред.
    Тому, кто путает состав Реала и называет его сб.мира, а также, Диду, при всех его космических регалиях называет не топом, точно не учить других...

    Привет от Захи и от Хвички!!!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:55, ред.
    Так месяца же, и в РПЛ, а не лучшим из всех и всегда в вечности)
    Capral
    Capral
    вчера в 16:28
    Ты мне замечания не делай, потом что, я- всё и по делу изложил. Кроме того, в отличие от большинства пользователей, даже со стажем, знаю и помню, гораздо больше, что и дает мне право делать выводы и сравнения.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:23
    Ничтожество- Примеры, Бундеса, Серии А, чемпионата Франции!!!
    B Примере, два испанских гранда- Барса и Атлетико провели позорнейший сезон. Симеоне, вообще оказался за чертой призёров. Зараннее было ясно, что Реал станет чемпионом, а жирона борьбу не осилит. И это называется конкуренция?!

    Бундес. Провальный, убогий сезон от главной команды страны, отставшей от чемпиона на 18 очков!!! Это достойный чемпионат?!

    Ну и Серия А. Здесь- просто НОНСЕНС!!! Второй год подряд, чемпион становится известным, уже после 1-го круга!!! И этот же чемпион, в ЛЧ- вылетает от неудачника Примеры!!! Я не знаю, что еще добавить...

    Во Франции, однозначный фаворит- ПСЖ, бездарно вылетает, от обычной немецкой команды, которая, и по финансам, и по персоналиям- на три головы слабее французов!!!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 16:13
    Осталось только клуб лучшим назвать.
    Capral
    Capral ответ DIN84 (раскрыть)
    вчера в 16:08
    Мне не нужно открывать сайты. Все твои данные, берутся, исключительно из убогого российского футбола, который, также далек от европейского- как небо от земли.

    И со словами, типа "бред"- поосторожнее... И не тыкай.

    Теперь я понимаю, почему Павел решил покинуть Соккер. Вероятно, и самому- пора задуматься...
    DIN84
    DIN84 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:54, ред.
    открой специализированные сайты и посмотри,сколько он в прессинге участвует,сколько делает рывков и ускорений,сколько участвует в единоборствах.какие чистые мячи,какое стояние?)
    Capral
    Capral ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 15:49
    Не смею запретить.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 15:48
    Так ведь и Заху, кое-кто гнал в Европу. Ну и, где он сейчас?!
    Только, игры Тюкавина в Европе, и не просто в Европе, а в топкомандах, дадут ответ- кто он на самом деле. Пока, я лично, ничего особенного в нем не вижу. Уровень российского футбола на очень низком уровне, чтобы делать далеко-идущие выводы...
    Capral
    Capral ответ Mediapunto (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:43
    Ну ты даешь!!! Да как вообще можно сравнивать- двух, абсолютно противоположных игрока- убежденного позиционщика и диспетчера??? Один, играет исключительно на свободных зонах и прессингует. Другой- разгоняет атаку, развивает её, пасует и при этом еще забивает!!!

    В 1977г., лучшим игроком чемпионата СССР стал Д.Кипиани, а лучшим бомбардиром чемпионата стал О.Блохин. Кипиани и Блохин- две совершенно разные личности, два, абсолютно разных игрока, но Кипиани получил лучшего, только в силу своего футбольного интеллекта!!! Он вел игру, пасовал и забивал!!! Блохин- только забивал. И в то время, лучшего определяли- ни Генич и компания, а лучшие журналисты страны и тренеры!!! Кроме того- прислушивались и ко мнению футболистов прежних лет...

    А вот теперь, ВСЁ.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 15:34
    Ну ты уже однажды сравнил, Тюкавина с Г.Мюллером и за Абаскаля топил два года, оскорбляя при этом, нормальных людей.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 15:32
    Стандартный форвард завершитель, если попадёт в Европу к правильному тренеру, то начнёт развиваться
    Capral
    Capral ответ Mediapunto (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:30, ред.
    Где, Заха, которого ты больше всех гнал в Европу?!
    Где, твой хваленый Хвичка, которого хватило на два месяца и которого ты больше всех возносил до небес?! Где, они все- сказать или сам догадаешься?!

    Теперь про Тюкавина. Ты же смотрел вчера ЛЧ? Ну так вот, ты видел, что значит низкая зонная защита Дортмунда и как она играет, как она лупит грандов!!! Значит можно обходиться и без прессинга. Главное достоинство Тюкавина- прессинг?! А что он еще может- забивать голы дохлому Сочи и мертвому Зениту?! Это, уровень и показатель игрока и чемпионата?!

    И последнее, про довбика. Этот чёрт- самый обычный позиционщик. Его результативность, ни что иное- как ничтожная Примера, в которой, чемпион прошлого сезона Барса- получает ВОСЕМЬ мячей от бегунковой, примитивной жироны. На этом- всё. Я ответил. Больше не тревож- не отвечу.
    Сп62
    Сп62 ответ Amellus Amellus (раскрыть)
    вчера в 15:16
    В последнем матче Динамо напомнило Спартак 2017, когда вырывали победы на жилах в последние секунды игры. Чем всё кончилось, известно.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:07, ред.
    По - моему, справедливо. Перебираю в памяти другие матчи и игру футболистов, и никого, кроме Кости, выделить не могу. Его недостатки, о которых говорят некоторые пользователи ? Они есть у всех, в том числе и у Тюкавина, но в этом месяце у него их было меньше, чем у других, и они были завуалированы его превосходной игрой.
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 14:09
    Динамо - чемпион! Даёшь!
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:53
    А, уж, верещать во всю ивановскую, что Тюкавин созрел для Европы, так это просто развращать парня по типажу Кокорина. Это же сущее вредительство.
    Интерес
    Интерес ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Ну выдели в этот период ЛУЧШЕГО.И мы согласимся.
    Интерес
    Интерес ответ Ев17 (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Истину глаголешь...Изображающих нападающих много,а забивных-меньше,а опасных для обороны(требующих постоянного внимания 2-3 оппонентов)-ещё меньше.Но что-нибудь доказать оппонентам невозможно-взгляды разные.По-другому и не бывает,хоть 40 голов за сезон Тюкавин забьёт.Это как про Акинфеева-"не он хорошо играет,а игроки в него бьют".
    Интерес
    Интерес ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Ну да...в "передовых лигах",четыре часа на поле,семь штанг и два гола на 30 гениальных "бугаёв" И все в восторге.
    Нет,я лучше посмотрю "отсталую",там больше "искренним футболом" пахнет.
    Capral
    Capral ответ Ев17 (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Разные игроки- сравнению не поддаются.
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