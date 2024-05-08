Тюкавин признан игроком месяца в РПЛ

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вчера, 11:09

Нападающий «Динамо» и сборной России признан лучшим игроком апреля в РПЛ . За 21-летнего игрока проголосовали большинство экспертов (три из пяти) и болельщиков (почти 38 %). Комментаторы Матч Премьер отдали свои голоса полузащитнику «Балтики» Данилу Козлову.