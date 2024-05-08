Тюкавин признан игроком месяца в РПЛ

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ. За 21-летнего игрока проголосовали большинство экспертов (три из пяти) и болельщиков (почти 38 %). Комментаторы Матч Премьер отдали свои голоса полузащитнику «Балтики» Данилу Козлову.
В пяти апрельских турах РПЛ Тюкавин отметился четырьмя голами и ассистом.
Нападающих такого типа легко нейтрализовать, если прикрыть, его подносчиков патронов, потому что, сам Тюкавин не ищет мяч, он только его ждет. Он не способен играть "блуждающего форварда", поскольку- малоподвижный и не обладает необходимой техникой. Он- чисто позиционный форвард. В такой отсталой лиге, как российская- у него получается забивать, но в серьезном чемпионате- он бессилен, уверен...
Нападающих такого типа легко нейтрализовать, если прикрыть, его подносчиков патронов, потому что, сам Тюкавин не ищет мяч, он только его ждет. Он не способен играть "блуждающего форварда", поскольку- малоподвижный и не обладает необходимой техникой. Он- чисто позиционный форвард. В такой отсталой лиге, как российская- у него получается забивать, но в серьезном чемпионате- он бессилен, уверен...