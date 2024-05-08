Ташуев рассказал, почему не попрощался с футболистами «Факела»

Бывший тренер «Факела» рассказал, почему не попрощался с футболистами воронежского клуба после своего ухода из команды.

Мы утром пообщались с руководителями клуба. Все произошло быстро. Поэтому я сел в машину и поехал. Мне позвонили помощники и сказали, что ребята с тренировочной базы хотели подъехать ко мне в отель, но машина уже была заведена, а водителю ночью надо было вернуться обратно. К сожалению, я уже не смог. Чисто технический момент. Потом с ребятами пообщались через смс. Это забытая тема. Мы еще тысячу раз увидимся на футбольном поле.