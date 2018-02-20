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«Уиган» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии

сегодня, 00:49
Уиган АтлетикЛоготип футбольный клуб Уиган Атлетик1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» проиграл «Уигану» в пятом раунде Кубка Англии.

Уиган, стадион «DW»

«Уиган» - «Манчестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Григг 79.

«Уиган»: Уолтон, Дан, Дункли, Натан, Масси (Колклаф 77), Гэри (Джейкобс 54), Дэвид, Макс, Пауэлл (Фултон 27), Элдер, Григг.
Главный тренер: Пол Кук.

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Ляпорт, Стоунз, Гюндоган, Делф, Сане (Уокер 46), Силва, Сильва (Де Брюйне 65), Фернандиньо, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Масси 59, Фултон 69, Элдер 71, Уолтон 84.

Удаление: Делф 45+2.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд» в Кубке Англии.

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:54
Не зря Пепку в своё время в Уиган не взяли
mphuZ
mphuZ
сегодня в 02:04
А тем временем пепка подрался с тренером Уигана в туннеле))))))
В твиттере уже видео все кидают.
амурец
амурец
сегодня в 02:03
ну что же видать Гвардиола почувствовал в АПЛ себя неуязвимым вот и получил
RDeanW
RDeanW
сегодня в 01:50
да и в лч пепка в финал не выйдет) знаем, проходили) в германии пепоса знатно возили в кубковых турнирах. боруссия с вольфсбургом его кошмаром стали)
Kerri
Kerri
сегодня в 01:41
Уиган просто супер! Мои поздравления.
4ever Ars
4ever Ars ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:34
ROMA DROGBA:
Итак, Арсенал, Ливерпуль и Сити самоустранились. Остались Челси, МЮ и Тоттен, у которого небольшие проблемы. Как по мне, Маур приложит максимум усилий, что бы забрать кубок. И, наверное, заберет.
Не факт... у МЮ в ЛЧ пока что все неплохо. А вот если Челси не пройдет Барсу, то Конте будет главным претендентом на Кубок.
Но не стоит исключать и победы какой-нибудь темной лошадки, хотя пока что жеребьевка топам благоволит.
cska.78
cska.78
сегодня в 01:32
Уиган с победой!
Doping87
Doping87
сегодня в 01:31
И такое бывает. Думаю неспроста...
Заратустра
Заратустра
сегодня в 01:25
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 01:22
    Кстати вспомнил. Я ведь тоже когда тренировал Уиган в игре, в Кубке попал на Сити, на той же части сезона. Только я не прошел аххахаха
    Медив
    Медив
    сегодня в 01:22
    Просто Пеп увидел фамилию Масси у соперника и по привычке слил
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:21
    Это главная новость.
    311
    311
    сегодня в 01:20
    Не у тех футболистов дерево на логотипе!)
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 01:20
    Итак, Арсенал, Ливерпуль и Сити самоустранились.
    Остались Челси, МЮ и Тоттен, у которого небольшие проблемы.
    Как по мне, Маур приложит максимум усилий, что бы забрать кубок. И, наверное, заберет.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч ответил da da da
    сегодня в 01:16
    da da da:
    можно тогда и регби вместо шипа смотреть,трудно будет отличить.))
    Смотрел бы, но регби тоже не транслируют...
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:16
    Пеп похоже слил кубок ради лч,ведь АПЛ уже почти выиграли!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 01:15
    вот это нежданчик)
    da da da
    da da da ответил Квадратный Мяч
    сегодня в 01:14
    Квадратный Мяч:
    Футбола там хватает, просто он немного похож на регби.
    можно тогда и регби вместо шипа смотреть,трудно будет отличить.))
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 01:13
    Слили..ну невозможно играть в четыре фронта
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Derby County
    сегодня в 01:13
    Derby County:
    Ты не смотрел матч?
    Не не смотрел. Сейчас только хайлайты смотрю... Григг сам мяч протащил и пробил. Красавчик. Чисто рад за Уиган, которому симпатизирую
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч ответил da da da
    сегодня в 01:12
    da da da:
    собственно как и футбола)))
    Футбола там хватает, просто он немного похож на регби.
    Derby County
    Derby County ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 01:12
    ROMA DROGBA:
    Ай хорош мой бомбардир Уилл Григг! Наверное с фирменного кросса Конклафа завалил!
    Ты не смотрел матч?
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Fenomen-9
    сегодня в 01:12
    Ппфффф
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:11
    Началось... куда ж вы без этого..пойду спать, чтобы не лицезреть очередной словесный понос..
    da da da
    da da da ответил Квадратный Мяч
    сегодня в 01:10
    Квадратный Мяч:
    Так и есть. Жалко, что теперь хотя бы Чемпионшип не транслируют. Там зарубы почти в каждом матче. И симулянтов в десять раз меньше чем в АПЛ.
    собственно как и футбола)))
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 01:10
    Ай хорош мой бомбардир Уилл Григг! Наверное с фирменного кросса Конклафа завалил!
    schollistar
    schollistar
    сегодня в 01:10
    Ничего страшного. Летом шейхи еще питцоточку выложат и в следующем году точно все выиграют.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 01:09
    Молодцы уиган наказали лысяна
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 01:08
    Не зря я карьеру в FIFA играл за Уиган. Рад за них.
    По составу не сказать, что Сити сливали кубок.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч ответил Derby County
    сегодня в 01:08
    Derby County:
    Играет в футбол!
    Так и есть. Жалко, что теперь хотя бы Чемпионшип не транслируют. Там зарубы почти в каждом матче. И симулянтов в десять раз меньше чем в АПЛ.
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