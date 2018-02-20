«Уиган» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии

«Манчестер Сити» проиграл «Уигану» в пятом раунде Кубка Англии.
Уиган, стадион «DW»
«Уиган» - «Манчестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Григг 79.
«Уиган»: Уолтон, Дан, Дункли, Натан, Масси (Колклаф 77), Гэри (Джейкобс 54), Дэвид, Макс, Пауэлл (Фултон 27), Элдер, Григг.
Главный тренер: Пол Кук.
«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Ляпорт, Стоунз, Гюндоган, Делф, Сане (Уокер 46), Силва, Сильва (Де Брюйне 65), Фернандиньо, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Масси 59, Фултон 69, Элдер 71, Уолтон 84.
Удаление: Делф 45+2.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд» в Кубке Англии.