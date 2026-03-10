Top.Mail.Ru
РПЛ в марте определится с процедурой выбора титульного партнера лиги

вчера, 10:29

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что организация в марте установит формат определения титульного партнера лиги. С 2022 года у РПЛ действует соглашение с платежной системой «Мир» о титульном спонсорстве, оно завершится в июле.

Мы объявим, какая процедура по титульному партнеру будет. Я не хочу забегать вперед. Как я уже говорил, мы ведем планомерную работу. Она очень аккуратная и тонкая. У нас есть специально организованный орган, оргкомитет по реализации коммерческих прав, который возглавляет Роман Юрьевич Бабаев. Мы финально решим, как это будет происходить, я вам сразу расскажу. Я думаю, что в марте мы объявим. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца мы закроем тему всех спонсорских позиций лиги.

rtyxjgxert87
rtyxjgxert87
вчера в 14:03
Огласите весь список претендентов пожалуйста.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Дело хорошее - и весьма денежное...)))
gve3d3pek6ea
gve3d3pek6ea
вчера в 11:18
"Установит формат" - это на каком языке фраза?... и желательно перевести на русский язык
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:11
А может медицинская процедура)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
Что за процедура там ещё будет?
Кто больше бабла даст, тот и партнёр))
Гость
