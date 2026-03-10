РПЛ в марте определится с процедурой выбора титульного партнера лиги

Президент РПЛ сообщил, что организация в марте установит формат определения титульного партнера лиги. С 2022 года у РПЛ действует соглашение с платежной системой «Мир» о титульном спонсорстве, оно завершится в июле.

Мы объявим, какая процедура по титульному партнеру будет. Я не хочу забегать вперед. Как я уже говорил, мы ведем планомерную работу. Она очень аккуратная и тонкая. У нас есть специально организованный орган, оргкомитет по реализации коммерческих прав, который возглавляет Роман Юрьевич Бабаев. Мы финально решим, как это будет происходить, я вам сразу расскажу. Я думаю, что в марте мы объявим. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца мы закроем тему всех спонсорских позиций лиги.