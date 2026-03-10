Двое игроков молодёжки «Актобе» госпитализированы после массовой драки

В Шымкенте во время товарищеского матча между молодёжными составами «Ордабасы» и «Актобе» произошла массовая драка. Как сообщили в пресс-службе «Актобе U‑21», инцидент случился в начале второго тайма после спорного игрового момента, приведшего к конфликту между футболистами.
«В результате инцидента двое наших игроков были доставлены в больницу: у одного диагностирован перелом челюсти, у другого — травма губы», — говорится в заявлении клуба.
В «Актобе» выразили надежду, что произошедшее будет тщательно расследовано компетентными органами.
Матч состоялся 9 марта в Шымкенте. Видео инцидента распространилось в казахстанских СМИ и социальных сетях — в том числе в Telegram-канале Bad Football. На кадрах видно, как в конфликте участвуют десятки человек, включая полевых игроков. По данным источника, столкновение спровоцировало удар капитана «Ордабасы» по игроку соперника, после чего встречу пришлось досрочно завершить.
Добро пожаловать в Казахстан!!! Восток-дело тонкое,однако!
Добро пожаловать в Казахстан!!! Восток-дело тонкое,однако!
С таким количеством мозгов парням и два здоровья не помогут.
С таким количеством мозгов парням и два здоровья не помогут.