Двое игроков молодёжки «Актобе» госпитализированы после массовой драки

вчера, 09:07

В Шымкенте во время товарищеского матча между молодёжными составами «Ордабасы» и «Актобе» произошла массовая драка. Как сообщили в пресс-службе «Актобе U‑21», инцидент случился в начале второго тайма после спорного игрового момента, приведшего к конфликту между футболистами.

«В результате инцидента двое наших игроков были доставлены в больницу: у одного диагностирован перелом челюсти, у другого — травма губы», — говорится в заявлении клуба.

В «Актобе» выразили надежду, что произошедшее будет тщательно расследовано компетентными органами.