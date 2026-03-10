Top.Mail.Ru
Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая

вчера, 11:37

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. Для главной арены страны это уже пятый подряд решающий матч турнира.​

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в 2025 году в «Лужниках» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счётом 4:3 после нулевой ничьей в основное время. В общей сложности столичный стадион примет финал или Суперфинал Кубка России в 13‑й раз, что является рекордом: помимо матчей с 2022 по 2025 год, игры решающей стадии проходили здесь в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 и 2007 годах.

112910415
112910415
вчера в 21:19
пусть будет
lazzioll
lazzioll ответ r4rp2awn999n (раскрыть)
вчера в 19:30
Воркута, Анадырь, Диксон в конце концов. пусть миллиардеры поездят порадуют рабочий люд, правильно.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:24
КРАСНОДАР
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:15
А окромя "Лужи" больше провести негде?
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
Игра в Лужниках должна быть либо между московскими командами, либо между немосковскими. Если случится что в полуфинал выйдет команда из Москвы и команда из другого региона, то это будет как то не справедливо.
Vahidlapsha
Vahidlapsha
вчера в 12:38
Суперфинал кубка России нужно проводить в Саудовской Аравии для популяризации футбола, но похоже арабам такое чудо зрелище мало интересно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:33
Пусть в суперфинале будут Спартак и Динамо.
Весёлый футбол смотреть интересно))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:56
Суперфинал надо проводить в «Суперлужниках»
r4rp2awn999n
r4rp2awn999n
вчера в 11:45
Надо бы на периферии такие матчи проводить для популяризации футбола.
Гость
