Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. Для главной арены страны это уже пятый подряд решающий матч турнира.
Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в 2025 году в «Лужниках» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счётом 4:3 после нулевой ничьей в основное время. В общей сложности столичный стадион примет финал или Суперфинал Кубка России в 13‑й раз, что является рекордом: помимо матчей с 2022 по 2025 год, игры решающей стадии проходили здесь в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 и 2007 годах.