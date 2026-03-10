Юноши «Спартака» сыграют на международном турнире в Венгрии

Юношеская команда московского «Спартака» примет участие в международном товарищеском турнире, организованном при поддержке Министерства спорта России и МИД Венгрии. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале. Соревнования пройдут с 12 по 15 марта в Будапеште на базе «Гонведа».
Шесть клубов разделят на две группы: «Спартак» 13 марта встретится с «Аталантой», 14 марта — с «Марибором». Во второй группе сыграют «Гонвед», ПСЖ и «Эльче».
Эка три очка от ВАР придали уверенности
Но в Карседо я неуверен ещё больше чем у вас там в Джонах
Чтоб не видели что Семак с Карседо сделает....14.03.......
