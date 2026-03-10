«Реал» продлил контракт с талантливым вратарем Рамиресом

«Реал» продлил соглашение с талантливым вратарем Исаном Рамиресом, интерес к которому проявляли многие европейские топ-клубы. 16‑летний Рамирес, регулярно выступающий за юношеские сборные Испании, подписал новое соглашение с мадридцами, рассчитанное до 2028 года.
Юный вратарь присоединился к мадридскому клубу в 2024 году после восьми лет, проведённых в академии «Севильи». По информации испанских СМИ, на него претендовали несколько топ‑клубов Европы, однако «Реал» убедил игрока продолжить развитие в структуре мадридцев.