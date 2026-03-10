Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» продлил контракт с талантливым вратарем Рамиресом

вчера, 08:34

«Реал» продлил соглашение с талантливым вратарем Исаном Рамиресом, интерес к которому проявляли многие европейские топ-клубы. 16‑летний Рамирес, регулярно выступающий за юношеские сборные Испании, подписал новое соглашение с мадридцами, рассчитанное до 2028 года.

Юный вратарь присоединился к мадридскому клубу в 2024 году после восьми лет, проведённых в академии «Севильи». По информации испанских СМИ, на него претендовали несколько топ‑клубов Европы, однако «Реал» убедил игрока продолжить развитие в структуре мадридцев.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал
Перевод с tribalfootball.com Фото: Real Madrid/X.com
Дзюба не исключил продолжения карьеры после окончания сезона
09 марта
Оскар договорился о расторжении контракта с «Сан-Паулу»
09 марта
Брандт покинет «Боруссию» Дортмунд летом
07 марта
Гравенберх заключил новый контракт с «Ливерпулем»
07 марта
Спаллетти готов обсудить новый контракт с «Ювентусом»
07 марта
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем
07 марта
Все комментарии
shur
shur
вчера в 15:41
...в чём секрет таланта Рамисера? В том что мы о нём практически ничего не знаем, мелкий ещё!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:09
Значит видят в нем перспективы и потенциал
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:08
Дадут ли ему шанс стать полноправным игроком Реала? Или в аренде всю карьеру проведёт?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 