«Реал» продлил контракт с талантливым вратарем Рамиресом

вчера, 08:34

«Реал» продлил соглашение с талантливым вратарем Исаном Рамиресом, интерес к которому проявляли многие европейские топ-клубы. 16‑летний Рамирес, регулярно выступающий за юношеские сборные Испании, подписал новое соглашение с мадридцами, рассчитанное до 2028 года.