Алаев считает необходимым улучшить систему определения офсайдных линий

Президент РПЛ высказался за диалог с РФС по вопросу судейства и работы протокола ВАР.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что 13 марта организация проведет встречу с клубами по вопросу судейства и технологии определения офсайдных линий.

Алаев сказал:

Я уже поблагодарил Павла Юрьевича Каманцева, [генерального секретаря РФС ] Максима Львовича Митрофанова, с которым мы встречались. То, о чем я говорил после первого тура после рестарта, давайте мы просто попытаемся улучшить систему, есть специалисты, которые разбираются в этом. Я вам не назову фамилии, кто будет присутствовать от РПЛ , я не буду, потому что в этих линиях не разбираюсь. Если будет нужно мое участие, меня позовут, либо я потом это обсужу с Максимом Львовичем или Павлом Юрьевичем. Конечно, диалог важен.

Я о чем говорил? Чтобы попробовать улучшить те линии, которые есть. Не говорил о смене подрядчика. Если нужно — поставить дополнительные камеры нам, лиге, клубам, стадионам, на линии штрафной, чтобы было больше обзора. Давайте посмотрим, как это сделать технически, сколько это стоит, и сделаем. Если нужно что-то с вещателем, то мы с ним тоже на связи, давайте обсудим.