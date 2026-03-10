Top.Mail.Ru
Алаев считает необходимым улучшить систему определения офсайдных линий

вчера, 09:44

Президент РПЛ Александр Алаев высказался за диалог с РФС по вопросу судейства и работы протокола ВАР.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что 13 марта организация проведет встречу с клубами по вопросу судейства и технологии определения офсайдных линий.

Алаев сказал:

Я уже поблагодарил Павла Юрьевича Каманцева, [генерального секретаря РФС] Максима Львовича Митрофанова, с которым мы встречались. То, о чем я говорил после первого тура после рестарта, давайте мы просто попытаемся улучшить систему, есть специалисты, которые разбираются в этом. Я вам не назову фамилии, кто будет присутствовать от РПЛ, я не буду, потому что в этих линиях не разбираюсь. Если будет нужно мое участие, меня позовут, либо я потом это обсужу с Максимом Львовичем или Павлом Юрьевичем. Конечно, диалог важен.

Я о чем говорил? Чтобы попробовать улучшить те линии, которые есть. Не говорил о смене подрядчика. Если нужно — поставить дополнительные камеры нам, лиге, клубам, стадионам, на линии штрафной, чтобы было больше обзора. Давайте посмотрим, как это сделать технически, сколько это стоит, и сделаем. Если нужно что-то с вещателем, то мы с ним тоже на связи, давайте обсудим.

Источник: itar-tass.com Фото: РПЛ
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:15
Ключевая фраза "Я в этих линиях не разбираюсь"... Зачем тогда заводить разговор?
a-league
a-league
вчера в 10:14
Надо сначала разобраться с ОПГ, которую организовал Казарцев и ему подобные, а потом уже систему определения линий улучшать ...
Гость
