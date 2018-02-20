Гвардиола: «Матч с „Уиганом“ был похож на финал. Мы сделали абсолютно всё»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Уигана» в матче 5-го раунда Кубка Англии (0:1):

«Поздравляем „Уиган“ с выходом в следующий раунд. Эта игра была похожа на финал. Мы сделали абсолютно всё, допустили ошибку, Но ладно, мы принимаем это поражение и поздравляем победителей.

Да, матч был как финальный, у соперника был всего один выстрел в створ наших ворот. Я не сожалею о том, как мы играли. Не сожалею ни о качестве игры, ни о том, с каким характером мы вышли на поле. Я сужу игроков не по результатам, а по их намерениям. И намерения были хорошими.

„Уиган“ победил, а мы отдохнём, чтобы затем подготовиться к финалу Кубка Лиги».